«Трубні» технології: працівникам «Інвестора» провели чергове навчання. ФОТО*





Цього разу на



У житлових комплексах «Інвестора» використовують системи водопостачання і опалення європейської компанії KAN-therm. Її регіональний представник Анатолій Муращенко продемонстрував можливості цих технологій, а також пояснив, яким чином влаштовані комунікації у квартирах «Інвестора».



У будівлях «Інвестора» використані поліпропіленові труби – пояснює представник компанії KAN-therm



«Насамперед вони хороші тим, що екологічно чисті. До прикладу, чорна сталь вже стара і не має тієї якості, яка була у неї колись. А поліпропілен – це класний матеріал для застосування і для холодного, і для гарячого водопостачання, і для систем опалення», – каже Анатолій Муращенко.



Великою перевагою цих труб є ще й великий діаметр, який доходить до 110 мм. Відтак система, обладнана цими трубами, без проблем забезпечує надходження холодної води до 9 поверху.



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ОСОБЛИВІСТЬ ТРУБ ВІД KAN-therm:



- Висока якість та надійність;

- Сучасні й міцні матеріали;

- Швидкий та надійний монтаж обладнання без зварювання;

- Великий діапазон зварювання труб і з’єднувачів від 12 до 110 мм;

- Широкий діапазон робочих температур від 20°C до 120°C;

- Стійкість до високого тиску, до 16 бар;

- Широкий вибір монтажних рішень;

- Можливість з’єднання окремих систем.



Менеджер з продажу будівельної компанії «Інвестор» Вікторія Собуцька зізналася: щоразу, після чергового начання поглиблює свої знання, більше вникає в нюанси та деталі, які «ховаються» у технологіях будівництва квартири.



«Якщо клієнти дзвонитимуть та запитуватимуть про комунікації, які є в наших житлових комплексах, то тепер ми зможемо розповісти про усі нюанси поліпропіленових труб. Всю потрібну інформацію можна буде дізнатися у відділі продажу «Інвестора», – каже Вікторія.



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Довідково:



Європейська компанія KAN Sp. (КАН) спеціалізується на виробництві інсталяційних систем інженерної техніки – труби, фітинги, що доповнюють елементи, автоматика. В процесі виробництва використовується тільки якісна сировина. Виробник є одним з визнаних лідерів у своїй галузі як в Європі, так і в усьому світі. Інсталяційні системи KAN-therm використовуються на найбільш відповідальних сучасних об'єктах. Центральний офіс компанії розташований в Білостоці (Польща).



Придбати труби марки KAN-therm можна за адресою:



м. Київ, пр. Перемоги, 67, корпус G.



Тел.: +38 (044) 379 14 55



e-mail: [email protected]



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продавці квартир мусять знати усе. Так вважають у будівельній компанії «Інвестор», де регулярно з фахівцями відділу продажів проводять навчання, запрошуючи спеціалістів різних галузей будівництва. Чергове навчання – чергова тема.Цього разу на «Інвестор» запросили спеціаліста, який розповідав про системи водопроводу і опалювання. Простіше кажучи – про труби. Не секрет, що саме від їх якості і надійності великою мірою залежить якість самого житла, - пише Перший У житлових комплексах «Інвестора» використовують системи водопостачання і опалення європейської компанії KAN-therm. Її регіональний представникпродемонстрував можливості цих технологій, а також пояснив, яким чином влаштовані комунікації у квартирах «Інвестора».У будівлях «Інвестора» використані поліпропіленові труби – пояснює представник компанії KAN-therm«Насамперед вони хороші тим, що екологічно чисті. До прикладу, чорна сталь вже стара і не має тієї якості, яка була у неї колись. А поліпропілен – це класний матеріал для застосування і для холодного, і для гарячого водопостачання, і для систем опалення», – каже Анатолій Муращенко.Великою перевагою цих труб є ще й великий діаметр, який доходить до 110 мм. Відтак система, обладнана цими трубами, без проблем забезпечує надходження холодної води до 9 поверху.- Висока якість та надійність;- Сучасні й міцні матеріали;- Швидкий та надійний монтаж обладнання без зварювання;- Великий діапазон зварювання труб і з’єднувачів від 12 до 110 мм;- Широкий діапазон робочих температур від 20°C до 120°C;- Стійкість до високого тиску, до 16 бар;- Широкий вибір монтажних рішень;- Можливість з’єднання окремих систем.Менеджер з продажу будівельної компанії «Інвестор»зізналася: щоразу, після чергового начання поглиблює свої знання, більше вникає в нюанси та деталі, які «ховаються» у технологіях будівництва квартири.«Якщо клієнти дзвонитимуть та запитуватимуть про комунікації, які є в наших житлових комплексах, то тепер ми зможемо розповісти про усі нюанси поліпропіленових труб. Всю потрібну інформацію можна буде дізнатися у відділі продажу «Інвестора», – каже Вікторія.Придбати труби марки KAN-therm можна за адресою:Тел.:e-mail:

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