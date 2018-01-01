«Трубні» технології: працівникам «Інвестора» провели чергове навчання. ФОТО*
Сьогодні, 13:45
Продавці квартир мусять знати усе. Так вважають у будівельній компанії «Інвестор», де регулярно з фахівцями відділу продажів проводять навчання, запрошуючи спеціалістів різних галузей будівництва. Чергове навчання – чергова тема.
Цього разу на «Інвестор» запросили спеціаліста, який розповідав про системи водопроводу і опалювання. Простіше кажучи – про труби. Не секрет, що саме від їх якості і надійності великою мірою залежить якість самого житла, - пише Перший.
У житлових комплексах «Інвестора» використовують системи водопостачання і опалення європейської компанії KAN-therm. Її регіональний представник Анатолій Муращенко продемонстрував можливості цих технологій, а також пояснив, яким чином влаштовані комунікації у квартирах «Інвестора».
У будівлях «Інвестора» використані поліпропіленові труби – пояснює представник компанії KAN-therm
«Насамперед вони хороші тим, що екологічно чисті. До прикладу, чорна сталь вже стара і не має тієї якості, яка була у неї колись. А поліпропілен – це класний матеріал для застосування і для холодного, і для гарячого водопостачання, і для систем опалення», – каже Анатолій Муращенко.
Великою перевагою цих труб є ще й великий діаметр, який доходить до 110 мм. Відтак система, обладнана цими трубами, без проблем забезпечує надходження холодної води до 9 поверху.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Компанія «Bosch» провела навчання для працівників «Інвестора»
ОСОБЛИВІСТЬ ТРУБ ВІД KAN-therm:
- Висока якість та надійність;
- Сучасні й міцні матеріали;
- Швидкий та надійний монтаж обладнання без зварювання;
- Великий діапазон зварювання труб і з’єднувачів від 12 до 110 мм;
- Широкий діапазон робочих температур від 20°C до 120°C;
- Стійкість до високого тиску, до 16 бар;
- Широкий вибір монтажних рішень;
- Можливість з’єднання окремих систем.
Менеджер з продажу будівельної компанії «Інвестор» Вікторія Собуцька зізналася: щоразу, після чергового начання поглиблює свої знання, більше вникає в нюанси та деталі, які «ховаються» у технологіях будівництва квартири.
«Якщо клієнти дзвонитимуть та запитуватимуть про комунікації, які є в наших житлових комплексах, то тепер ми зможемо розповісти про усі нюанси поліпропіленових труб. Всю потрібну інформацію можна буде дізнатися у відділі продажу «Інвестора», – каже Вікторія.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Працівникам «Інвестора» розповіли, яку фарбу потрібно обирати для оздоблення будинку
Довідково:
Європейська компанія KAN Sp. (КАН) спеціалізується на виробництві інсталяційних систем інженерної техніки – труби, фітинги, що доповнюють елементи, автоматика. В процесі виробництва використовується тільки якісна сировина. Виробник є одним з визнаних лідерів у своїй галузі як в Європі, так і в усьому світі. Інсталяційні системи KAN-therm використовуються на найбільш відповідальних сучасних об'єктах. Центральний офіс компанії розташований в Білостоці (Польща).
Придбати труби марки KAN-therm можна за адресою:
м. Київ, пр. Перемоги, 67, корпус G.
Тел.: +38 (044) 379 14 55
e-mail: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього разу на «Інвестор» запросили спеціаліста, який розповідав про системи водопроводу і опалювання. Простіше кажучи – про труби. Не секрет, що саме від їх якості і надійності великою мірою залежить якість самого житла, - пише Перший.
У житлових комплексах «Інвестора» використовують системи водопостачання і опалення європейської компанії KAN-therm. Її регіональний представник Анатолій Муращенко продемонстрував можливості цих технологій, а також пояснив, яким чином влаштовані комунікації у квартирах «Інвестора».
У будівлях «Інвестора» використані поліпропіленові труби – пояснює представник компанії KAN-therm
«Насамперед вони хороші тим, що екологічно чисті. До прикладу, чорна сталь вже стара і не має тієї якості, яка була у неї колись. А поліпропілен – це класний матеріал для застосування і для холодного, і для гарячого водопостачання, і для систем опалення», – каже Анатолій Муращенко.
Великою перевагою цих труб є ще й великий діаметр, який доходить до 110 мм. Відтак система, обладнана цими трубами, без проблем забезпечує надходження холодної води до 9 поверху.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Компанія «Bosch» провела навчання для працівників «Інвестора»
ОСОБЛИВІСТЬ ТРУБ ВІД KAN-therm:
- Висока якість та надійність;
- Сучасні й міцні матеріали;
- Швидкий та надійний монтаж обладнання без зварювання;
- Великий діапазон зварювання труб і з’єднувачів від 12 до 110 мм;
- Широкий діапазон робочих температур від 20°C до 120°C;
- Стійкість до високого тиску, до 16 бар;
- Широкий вибір монтажних рішень;
- Можливість з’єднання окремих систем.
Менеджер з продажу будівельної компанії «Інвестор» Вікторія Собуцька зізналася: щоразу, після чергового начання поглиблює свої знання, більше вникає в нюанси та деталі, які «ховаються» у технологіях будівництва квартири.
«Якщо клієнти дзвонитимуть та запитуватимуть про комунікації, які є в наших житлових комплексах, то тепер ми зможемо розповісти про усі нюанси поліпропіленових труб. Всю потрібну інформацію можна буде дізнатися у відділі продажу «Інвестора», – каже Вікторія.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Працівникам «Інвестора» розповіли, яку фарбу потрібно обирати для оздоблення будинку
Довідково:
Європейська компанія KAN Sp. (КАН) спеціалізується на виробництві інсталяційних систем інженерної техніки – труби, фітинги, що доповнюють елементи, автоматика. В процесі виробництва використовується тільки якісна сировина. Виробник є одним з визнаних лідерів у своїй галузі як в Європі, так і в усьому світі. Інсталяційні системи KAN-therm використовуються на найбільш відповідальних сучасних об'єктах. Центральний офіс компанії розташований в Білостоці (Польща).
Придбати труби марки KAN-therm можна за адресою:
м. Київ, пр. Перемоги, 67, корпус G.
Тел.: +38 (044) 379 14 55
e-mail: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині засудили телефонного крадія
Сьогодні, 14:08
Просять допомогти волинянці, у якої трапилась пожежа
Сьогодні, 14:06
«Трубні» технології: працівникам «Інвестора» провели чергове навчання. ФОТО*
Сьогодні, 13:45
На Волині шукають жінку, яка пішла по гриби і не повернулась
Сьогодні, 13:34