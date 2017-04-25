На Волині засудили телефонного крадія





Про це пише



Зазначають, що чоловіка вже кілька разів засуджували за різноманітні крадіжки і попри це він продовжував їх вчиняти.



Крадіжка мобільного сталася ще на початку листопада 2016-го року. Перебуваючи в гостях у знайомого на вулиці Грушевського в Іваничах у ніч з 4-го на 5-те листопада, користуючись тим, що товариш спить, він викрав з тумбочки мобільний телефон марки Lenovo вартістю 4432,55 гривень.



Після цього крадій поїхав у місто Луцьк, де вирішив здати мобільний в ломбард. Паспорта не мав, тому зробив це за допомогою знайомих. Отримавши більше 1000 гривень, витратив гроші на свої потреби.



Таким чином чоловік вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене повторно, йдеться у вироку Іваничівського районного суду.



Будучи допитаний в судовому засіданні, винуватість у вчинені злочину він визнав повністю.



При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений скоїв злочин середньої тяжкості, на шлях виправлення не став, повторно вчинив умисний корисливий злочин. Це дало достатні підстави вважати, що виправлення чоловіка можливе лише в ізоляції від суспільства, призначити покарання в межах санкції статті закону, за якою його притягнули до кримінальної відповідальності.



Іваничівський суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 місяців арешту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівський районний суд засудив чоловіка, який вкрав телефон у товариша.Про це пише БУГ Зазначають, що чоловіка вже кілька разів засуджували за різноманітні крадіжки і попри це він продовжував їх вчиняти.Крадіжка мобільного сталася ще на початку листопада 2016-го року. Перебуваючи в гостях у знайомого на вулиці Грушевського в Іваничах у ніч з 4-го на 5-те листопада, користуючись тим, що товариш спить, він викрав з тумбочки мобільний телефон марки Lenovo вартістю 4432,55 гривень.Після цього крадій поїхав у місто Луцьк, де вирішив здати мобільний в ломбард. Паспорта не мав, тому зробив це за допомогою знайомих. Отримавши більше 1000 гривень, витратив гроші на свої потреби.Таким чином чоловік вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене повторно, йдеться у вироку Іваничівського районного суду.Будучи допитаний в судовому засіданні, винуватість у вчинені злочину він визнав повністю.При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений скоїв злочин середньої тяжкості, на шлях виправлення не став, повторно вчинив умисний корисливий злочин. Це дало достатні підстави вважати, що виправлення чоловіка можливе лише в ізоляції від суспільства, призначити покарання в межах санкції статті закону, за якою його притягнули до кримінальної відповідальності.Іваничівський суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 місяців арешту.

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