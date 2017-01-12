Просять допомогти волинянці, у якої трапилась пожежа





Інцидент трапився 25-го вересня близько 2-ї години ночі, - пише



Займання господарських споруд трапилося в одному із дворі села Заріччя.



“Інколи життя підносить такі неочікувані моменти, що сліз не вистачає аби плакати. Ця ніч для мене була наче страшний сон. Дякувати Богу, що вивів мене о другій годині ночі на вулицю, аби я побачила що палає наша літня кухня і хлів, а так би лишились без нічого….2 пожежні машини при сильному вітрові ледь загасили вогонь, що швидко поширювався і на будинок. Господи, як страшно було дивитись на те, коли горить твоя рідна домівка, а ти нічого не можеш зробити! Благо, що сусіди прийшли і допомагали виносити ще уцілілі речі, інструменти. Виходить, що не всі страждання ще я перенесла, але ще раз дякую Богу за життя!” – написала власниця будинку Валентина Борусевич у facebook.



Небайдужі можуть фінансово підтримати Валентину Борисевич, та переказати кошти на її карту: 5168 7427 1628 2748





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заріччя Володимир-Волинського району в жінки згоріли хлів та літня кухня. Тож небайдужих людей просять допомогти.Інцидент трапився 25-го вересня близько 2-ї години ночі, - пише Буг Займання господарських споруд трапилося в одному із дворі села Заріччя.“Інколи життя підносить такі неочікувані моменти, що сліз не вистачає аби плакати. Ця ніч для мене була наче страшний сон. Дякувати Богу, що вивів мене о другій годині ночі на вулицю, аби я побачила що палає наша літня кухня і хлів, а так би лишились без нічого….2 пожежні машини при сильному вітрові ледь загасили вогонь, що швидко поширювався і на будинок. Господи, як страшно було дивитись на те, коли горить твоя рідна домівка, а ти нічого не можеш зробити! Благо, що сусіди прийшли і допомагали виносити ще уцілілі речі, інструменти. Виходить, що не всі страждання ще я перенесла, але ще раз дякую Богу за життя!” – написала власниця будинку Валентина Борусевич у facebook.Небайдужі можуть фінансово підтримати Валентину Борисевич, та переказати кошти на її карту: 5168 7427 1628 2748

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