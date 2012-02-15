На Волині просять більше грошей для єдиної в Україні шахти-новобудови
Сьогодні, 14:21
У проекті бюджету країни на 2019 рік для шахти №10 Нововолинська передбачили лише 25 млн грн, що вдвічі менше необхідної суми. Тож очільників області просять вплинути на ситуацію.
Про це під час сесії Волиньради 26 вересня у запиті повідомила депутат Алла Лісова.
Депутат розповіла, що до неї звернулися ДП "Передпускова дирекція шахти № 10 "Нововолинська". Так, 14 вересня стало відомо, що у проекті держбюджету країни на наступний рік а добудову шахти №10 передбачено лише 25 млн грн.
«Вони вкрай занепокоєні цим фактом, адже такої суми недостатньо навіть на утримання об’єкта у безаварійному стані, не кажучи вже про необхідність ведення гірничо-прохідницьких робіт, які необхідні для запуску копальні », - мовила депутат. Адже для цього потрібно щонайменше 55 млн грн.
Таким чином, недофінансування може привести до зупинки підприємства, готовність якого сягає 80%.
Тому депутат просила голову ОДА та очільника Волиньради посприяти, аби під час затвердження бюджету на наступний рік передбачили та затвердили необхідну суму коштів.
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Про це під час сесії Волиньради 26 вересня у запиті повідомила депутат Алла Лісова.
Депутат розповіла, що до неї звернулися ДП "Передпускова дирекція шахти № 10 "Нововолинська". Так, 14 вересня стало відомо, що у проекті держбюджету країни на наступний рік а добудову шахти №10 передбачено лише 25 млн грн.
«Вони вкрай занепокоєні цим фактом, адже такої суми недостатньо навіть на утримання об’єкта у безаварійному стані, не кажучи вже про необхідність ведення гірничо-прохідницьких робіт, які необхідні для запуску копальні », - мовила депутат. Адже для цього потрібно щонайменше 55 млн грн.
Таким чином, недофінансування може привести до зупинки підприємства, готовність якого сягає 80%.
Тому депутат просила голову ОДА та очільника Волиньради посприяти, аби під час затвердження бюджету на наступний рік передбачили та затвердили необхідну суму коштів.
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