вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині просять більше грошей для єдиної в Україні шахти-новобудови

На Волині просять більше грошей для єдиної в Україні шахти-новобудови
У проекті бюджету країни на 2019 рік для шахти №10 Нововолинська передбачили лише 25 млн грн, що вдвічі менше необхідної суми. Тож очільників області просять вплинути на ситуацію.

Про це під час сесії Волиньради 26 вересня у запиті повідомила депутат Алла Лісова.

Депутат розповіла, що до неї звернулися ДП "Передпускова дирекція шахти № 10 "Нововолинська". Так, 14 вересня стало відомо, що у проекті держбюджету країни на наступний рік а добудову шахти №10 передбачено лише 25 млн грн.

«Вони вкрай занепокоєні цим фактом, адже такої суми недостатньо навіть на утримання об’єкта у безаварійному стані, не кажучи вже про необхідність ведення гірничо-прохідницьких робіт, які необхідні для запуску копальні », - мовила депутат. Адже для цього потрібно щонайменше 55 млн грн.

Таким чином, недофінансування може привести до зупинки підприємства, готовність якого сягає 80%.

Тому депутат просила голову ОДА та очільника Волиньради посприяти, аби під час затвердження бюджету на наступний рік передбачили та затвердили необхідну суму коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахта, вугілля, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Лісова пісня» хоче державних грошей на добудову корпусу з басейном
Сьогодні, 14:37
На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
Сьогодні, 14:29
На Волині просять більше грошей для єдиної в Україні шахти-новобудови
Сьогодні, 14:21
На Волині засудили телефонного крадія
Сьогодні, 14:08
Просять допомогти волинянці, у якої трапилась пожежа
Сьогодні, 14:06
Схожі новини
«Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля «Немає на чому працювати»: на волинській шахті припинили видобуток вугілля
03 січень, 11:15
Персонал 10-ї шахти пройде спецпідготовку в Донецьку Персонал 10-ї шахти пройде спецпідготовку в Донецьку
15 лютий, 2012, 15:04
У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська» У профспілці донецької копальні висловили підтримку гірникам шахти №9 «Нововолинська»
13 вересень, 09:54
Шахтарський протест: директор «Волиньвугілля» знепритомнів під час акції. ФОТО Шахтарський протест: директор «Волиньвугілля» знепритомнів під час акції. ФОТО
12 вересень, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку атовцю дали вільну земельну ділянку
Сьогодні, 14:55
 0
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині крадії деревини напали на лісівника. ФОТО
Сьогодні, 14:41
 0
Луцькому кафе продали землю у центрі міста за 26 тисяч гривень
Сьогодні, 14:39
 0
«Лісова пісня» хоче державних грошей на добудову корпусу з басейном
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8