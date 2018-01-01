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На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг

На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
У Сумській області загинув громадянин Російської Федерації, який кинувся під потяг.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, 25 вересня до чергової частини Середино-Будського відділу поліції надійшла інформація від чергової по станції «Зернове» про те, що о 20:15 невідомий чоловік кинувся під потяг.

За попередніми даними, електропотяг сполученням «Конотоп-Зернове» збив 70-річного громадянина РФ.

«На місце виїхала слідчо-оперативна група. За словами машиніста, чоловік йшов назустріч електропотягу паралельним шляхом, а коли поїзд наблизився – кинувся під нього. Від отриманих множинних переломів він помер на місці», – зазначається у повідомленні.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці також з’ясовують, де проживав загиблий росіянин та що стало причиною його вчинку.

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Теги: суїцид, самогубство, Сумщина, росіянин, іноземець
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