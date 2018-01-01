На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг





Як повідомили



За попередніми даними, електропотяг сполученням «Конотоп-Зернове» збив 70-річного громадянина РФ.



«На місце виїхала слідчо-оперативна група. За словами машиніста, чоловік йшов назустріч електропотягу паралельним шляхом, а коли поїзд наблизився – кинувся під нього. Від отриманих множинних переломів він помер на місці», – зазначається у повідомленні.



За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Правоохоронці також з’ясовують, де проживав загиблий росіянин та що стало причиною його вчинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумській області загинув громадянин Російської Федерації, який кинувся під потяг.Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, 25 вересня до чергової частини Середино-Будського відділу поліції надійшла інформація від чергової по станції «Зернове» про те, що о 20:15 невідомий чоловік кинувся під потяг.За попередніми даними, електропотяг сполученням «Конотоп-Зернове» збив 70-річного громадянина РФ.«На місце виїхала слідчо-оперативна група. За словами машиніста, чоловік йшов назустріч електропотягу паралельним шляхом, а коли поїзд наблизився – кинувся під нього. Від отриманих множинних переломів він помер на місці», – зазначається у повідомленні.За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.Правоохоронці також з’ясовують, де проживав загиблий росіянин та що стало причиною його вчинку.

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