Луцькому кафе продали землю у центрі міста за 26 тисяч гривень
Сьогодні, 14:39
Луцькому кафе «Сніжинка» продали земельну ділянку на проспекті Волі, 8а.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Земельна ділянка на проспекті Волі має площу 0,0036 га.
Її оцінили у 25 958 гривень і продали для добудови та обслуговування кафе «Сніжинка».
"За" проголосували 22 із 28 присутніх депутатів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Земельна ділянка на проспекті Волі має площу 0,0036 га.
Її оцінили у 25 958 гривень і продали для добудови та обслуговування кафе «Сніжинка».
"За" проголосували 22 із 28 присутніх депутатів
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:50
На Волині крадії деревини напали на лісівника. ФОТО
Сьогодні, 14:41
Луцькому кафе продали землю у центрі міста за 26 тисяч гривень
Сьогодні, 14:39
На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
Сьогодні, 14:29