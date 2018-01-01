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Луцькому кафе продали землю у центрі міста за 26 тисяч гривень

Луцькому кафе продали землю у центрі міста за 26 тисяч гривень
Луцькому кафе «Сніжинка» продали земельну ділянку на проспекті Волі, 8а.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.
Земельна ділянка на проспекті Волі має площу 0,0036 га.

Її оцінили у 25 958 гривень і продали для добудови та обслуговування кафе «Сніжинка».

"За" проголосували 22 із 28 присутніх депутатів

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Теги: Сніжинка, продаж землі, Луцьк
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