На Волині крадії деревини напали на лісівника. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Інцидент стався 25 вересня. Працівники лісової охорони ДП «Колківське ЛГ» виявили крадіжку готової лісопродукції у Тельчівському лісництві лісгоспу. Крали деревину прямо на ділянці, де проводиться заготівля.



Двоє чоловіків (як згодом вдалося встановити – жителі с. Матейки Маневицького р-ну) повантажили на підводу чотириметрові колодки і почали втікати. Не зупинило лісопорушників навіть те, що їх безпосередньо на місці злочину виявив працівник ДЛО, який навіть встиг зробити фото.



Про факт повідомили керівництво підприємства. Розпочалося стеження за порушниками. Виявити тих же чоловіків вдалося у сусідньому кварталі Тельчівського лісництва.



«Проте і це не зупинило крадіїв. Вони ніяк не хотіли мирно визнати свою провину», – йдеться у повідомлення лісівників.



Очевидно, «розігріті» спиртним, лісопорушники вирішили розібратися з лісовою охороною за те, що їм завадили завершити розпочату справу та напали на них. В результаті бійки працівник групи оперативного реагування ДП «Колківське ЛГ» потрапив у лікарню. Проте порушників таки вдалося затримати і передати працівникам поліції, які прибули на місце за викликом.



За фактом тривають слідчі дії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі затримали двох чоловіків, які намагалися вкрасти дерева.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ Інцидент стався 25 вересня. Працівники лісової охорони ДП «Колківське ЛГ» виявили крадіжку готової лісопродукції у Тельчівському лісництві лісгоспу. Крали деревину прямо на ділянці, де проводиться заготівля.Двоє чоловіків (як згодом вдалося встановити – жителі с. Матейки Маневицького р-ну) повантажили на підводу чотириметрові колодки і почали втікати. Не зупинило лісопорушників навіть те, що їх безпосередньо на місці злочину виявив працівник ДЛО, який навіть встиг зробити фото.Про факт повідомили керівництво підприємства. Розпочалося стеження за порушниками. Виявити тих же чоловіків вдалося у сусідньому кварталі Тельчівського лісництва.«Проте і це не зупинило крадіїв. Вони ніяк не хотіли мирно визнати свою провину», – йдеться у повідомлення лісівників.Очевидно, «розігріті» спиртним, лісопорушники вирішили розібратися з лісовою охороною за те, що їм завадили завершити розпочату справу та напали на них. В результаті бійки працівник групи оперативного реагування ДП «Колківське ЛГ» потрапив у лікарню. Проте порушників таки вдалося затримати і передати працівникам поліції, які прибули на місце за викликом.За фактом тривають слідчі дії.

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