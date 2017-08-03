Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Сьогодні, 15:48
Осінні дні змусили лучан оновити гардероб або ж добряче «потрусити» шафи у пошуках одягу для холодного сезону.
Цьогорічна осінь у вуличній моді пропагує практичність, невимушеність та комфорт. Тож лучанки нерідко поєднують стильні кардигани та пальта з кедами чи кросівками, а чоловіки традиційно «утеплилися» куртками і заховали сітчасті кросівки.
Щодо взуття, то на вулицях можна побачити як людей у туфлях, лоферах, кедах, так вже і у чоботах. Нерідко можна побачити вже й лучан у головних уборах.
Холодний сезон, щоправда, не позбавив луки лучан кольорових барв та акцентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цьогорічна осінь у вуличній моді пропагує практичність, невимушеність та комфорт. Тож лучанки нерідко поєднують стильні кардигани та пальта з кедами чи кросівками, а чоловіки традиційно «утеплилися» куртками і заховали сітчасті кросівки.
Щодо взуття, то на вулицях можна побачити як людей у туфлях, лоферах, кедах, так вже і у чоботах. Нерідко можна побачити вже й лучан у головних уборах.
Холодний сезон, щоправда, не позбавив луки лучан кольорових барв та акцентів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В авто на Волині знайшли обгоріле тіло: подробиці трагедії
Сьогодні, 16:01
Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у «Промені»*
Сьогодні, 15:59
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Сьогодні, 15:48
У Ковелі на одній з вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 15:47
Помер чоловік, який обгорів під час пожежі в Луцьку
Сьогодні, 15:47