Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО

Осінні дні змусили лучан оновити гардероб або ж добряче «потрусити» шафи у пошуках одягу для холодного сезону.Цьогорічна осінь у вуличній моді пропагує практичність, невимушеність та комфорт. Тож лучанки нерідко поєднують стильні кардигани та пальта з кедами чи кросівками, а чоловіки традиційно «утеплилися» куртками і заховали сітчасті кросівки.Щодо взуття, то на вулицях можна побачити як людей у туфлях, лоферах, кедах, так вже і у чоботах. Нерідко можна побачити вже й лучан у головних уборах.Холодний сезон, щоправда, не позбавив луки лучан кольорових барв та акцентів.