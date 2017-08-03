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Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО

Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінні дні змусили лучан оновити гардероб або ж добряче «потрусити» шафи у пошуках одягу для холодного сезону.

Цьогорічна осінь у вуличній моді пропагує практичність, невимушеність та комфорт. Тож лучанки нерідко поєднують стильні кардигани та пальта з кедами чи кросівками, а чоловіки традиційно «утеплилися» куртками і заховали сітчасті кросівки.

Щодо взуття, то на вулицях можна побачити як людей у туфлях, лоферах, кедах, так вже і у чоботах. Нерідко можна побачити вже й лучан у головних уборах.

Холодний сезон, щоправда, не позбавив луки лучан кольорових барв та акцентів.

Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО

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Теги: Луцьк, стильний Луцьк, мода, стиль, вибір редактора
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