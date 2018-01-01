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У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися легковик та позашляховик.

Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Олексій Руденко.

«Маленька аварія», – пише чоловік.

Автор допису зазначив, що аварія трапилася на перехресті вулиць Гордіюк та Кравчука.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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