У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:50
У Луцьку зіткнулися легковик та позашляховик.
Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Олексій Руденко.
«Маленька аварія», – пише чоловік.
Автор допису зазначив, що аварія трапилася на перехресті вулиць Гордіюк та Кравчука.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Олексій Руденко.
«Маленька аварія», – пише чоловік.
Автор допису зазначив, що аварія трапилася на перехресті вулиць Гордіюк та Кравчука.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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