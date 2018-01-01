У Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав Олексій Руденко.



«Маленька аварія», – пише чоловік.



Автор допису зазначив, що аварія трапилася на перехресті вулиць Гордіюк та Кравчука.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися легковик та позашляховик.Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» написав«Маленька аварія», – пише чоловік.Автор допису зазначив, що аварія трапилася на перехресті вулиць Гордіюк та Кравчука.Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію