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У Луцьку атовцю дали вільну земельну ділянку

У Луцьку атовцю дали вільну земельну ділянку
У Луцьку воїну АТО віддали вільну земельну ділянку на вулиці Ковельській, 146-в для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.

Депутат Тарас Шляхтич зауважив, що на землі немає жодного нерухомого майна, а її площа майже 6 соток.

«Ця ділянка є привабливою для того, щоб її продати і від цього отримати гроші до міського бюджету», - сказав він.

Натомість Микита Рабан повідомив, що земельну ділянку знайшов учасник АТО. Раніше існувала домовленість про те, якщо воїни самі знаходять вільну землю, то їм її передаватимуть. До того ж, земельна ділянка на Ковельській знаходиться біля будинку матері бійця.

У підсумку, депутати підтримали проект рішення.

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Теги: ділянка, земля, Луцьк
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