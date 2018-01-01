«Луцьким ринкам» віддали ще одну земельну ділянку на «Варшавці»





Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.



Загалом площа землі - 0,0501 га.



«Це скандальний ряд фірми «Скорпіон сервіс» між «Ювантом» і облспоживспілкою. Він зараз нічий. Там і досі торгують. Хай наше підприємство працює і отримує гроші», - зауважив депутат Олександр Козлюк.



У підсумку, депутати підтримали проект рішення. «За» проголосували 29 із 32 обранців громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцькі ринки» віддали у постійне користування землю для обслуговування торгових кіосків на вулиці Кравчука, 31.Про це йшлося у середу, 26 вересня, під час сесії міської ради.Загалом площа землі - 0,0501 га.«Це скандальний ряд фірми «Скорпіон сервіс» між «Ювантом» і облспоживспілкою. Він зараз нічий. Там і досі торгують. Хай наше підприємство працює і отримує гроші», - зауважив депутатУ підсумку, депутати підтримали проект рішення. «За» проголосували 29 із 32 обранців громади.

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