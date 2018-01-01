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Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО

Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Луцька фотографка Ірина Кабанова показала неймовірні осінні світлини.

Серією знімків вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Осінь. Пора теплих шарфів та не менш теплих розмов за кавою. Глінтвейну. Похмурої погоди і туманних світанків...Пора, коли починаєш сумувати за літом, але уже тихенько чекаєш новорічної магії", - йдеться у дописі.

Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО

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Теги: фото, Ірина Кабанова
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