Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Луцька фотографка Ірина Кабанова показала неймовірні осінні світлини.
Серією знімків вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Осінь. Пора теплих шарфів та не менш теплих розмов за кавою. Глінтвейну. Похмурої погоди і туманних світанків...Пора, коли починаєш сумувати за літом, але уже тихенько чекаєш новорічної магії", - йдеться у дописі.
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Серією знімків вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Осінь. Пора теплих шарфів та не менш теплих розмов за кавою. Глінтвейну. Похмурої погоди і туманних світанків...Пора, коли починаєш сумувати за літом, але уже тихенько чекаєш новорічної магії", - йдеться у дописі.
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