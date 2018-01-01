Пора шарфів та теплих розмов за кавою: осінь у Луцьку. ФОТО

Ірина Кабанова показала неймовірні осінні світлини.



Серією знімків вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.



"Осінь. Пора теплих шарфів та не менш теплих розмов за кавою. Глінтвейну. Похмурої погоди і туманних світанків...Пора, коли починаєш сумувати за літом, але уже тихенько чекаєш новорічної магії", - йдеться у дописі.





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