У «Промені» триває розіграш путівки у Legoland*
Сьогодні, 17:49
У РЦ «Промінь» на 2-му поверсі у дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» триває розіграш путівки у Legoland за підтримки туристичного агентства «Море турів».
Для того, щоб прийняти участь потрібно поповнити картку на 300 гривень, на чекові вказати прізвище, ім'я та по-батькові і контакти та кинути у скриньку. Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч.
Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня в ДРК «Смугастий носоріг».
Офіційні правила за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit
Детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.
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Для того, щоб прийняти участь потрібно поповнити картку на 300 гривень, на чекові вказати прізвище, ім'я та по-батькові і контакти та кинути у скриньку. Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч.
Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня в ДРК «Смугастий носоріг».
Офіційні правила за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/edit
Детальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.
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