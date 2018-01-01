У «Промені» триває розіграш путівки у Legoland*

У РЦ «Промінь» на 2-му поверсі у дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» триває розіграш путівки у Legoland за підтримки туристичного агентства «Море турів».Для того, щоб прийняти участь потрібно поповнити картку на 300 гривень, на чекові вказати прізвище, ім'я та по-батькові і контакти та кинути у скриньку. Кількість чеків з однаковими даними може бути безліч.Результати розіграшу будуть оголошені 16 жовтня в ДРК «Смугастий носоріг».Офіційні правила за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1otrdQxLZhtmXc3Cc2rJIGuF5LSh5C-Lfw_IIsjdyh5U/editДетальніша інформація за номером: +380 (66) 755 07 57.