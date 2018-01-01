Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у «Промені»*

13 жовтня у РЦ «Промінь» знову приїде київський театр «Чорний квадрат» з пікантним імпровізаційним шоу «Сексуальне чтиво».Це не просто вистава. Це суцільна імпровізація. Про життя, про нас з вами, про відносини зі всім тим, що вони в себе включають. Відверто та смішно про найсокровенніше. Глядачі задаватимуть ситуацію, а актори втілюватимуть її одразу на сцені.Квитки на шоу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.