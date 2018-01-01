Депутат Луцькради Богдан Вавринюк склав мандат
Сьогодні, 16:26
Депутати підтримали рішення депутата Луцькради Богдана Вавринюка скласти депутатські повноваження.
Голосування відбулося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 26 вересня.
Як розповів Богдан Вавринюк, рішення про складання повноважень він прийняв самостійно, у зв’язку з особистих мотивів.
Зараз, мовляв, не має достатньо часу, аби приділяти його роботі в раді. Проте зазначив – роботу у партії він не припиняє.
Окрім того, він наголосив – сподівається, наступний депутат, який зайде у раду, буде плідно працювати на користь громади.
Депутати подякували колезі за плідну роботу та побажали удачі у подальшій діяльності.
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Голосування відбулося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 26 вересня.
Як розповів Богдан Вавринюк, рішення про складання повноважень він прийняв самостійно, у зв’язку з особистих мотивів.
Зараз, мовляв, не має достатньо часу, аби приділяти його роботі в раді. Проте зазначив – роботу у партії він не припиняє.
Окрім того, він наголосив – сподівається, наступний депутат, який зайде у раду, буде плідно працювати на користь громади.
Депутати подякували колезі за плідну роботу та побажали удачі у подальшій діяльності.
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