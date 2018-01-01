Депутат Луцькради Богдан Вавринюк склав мандат

Богдана Вавринюка скласти депутатські повноваження.



Голосування відбулося на пленарному засіданні сесії міської ради у середу, 26 вересня.



Як розповів Богдан Вавринюк, рішення про



Зараз, мовляв, не має достатньо часу, аби приділяти його роботі в раді. Проте зазначив – роботу у партії він не припиняє.



Окрім того, він наголосив – сподівається, наступний депутат, який зайде у раду, буде плідно працювати на користь громади.



Депутати подякували колезі за плідну роботу та побажали удачі у подальшій діяльності.

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