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«Терикон потрібно було й надалі обороняти», - свідок у справі 51-ої бригади

«Терикон потрібно було й надалі обороняти», - свідок у справі 51-ої бригади
У Володимирі-Волинському 26-го вересня продовжили судовий розгляд справи, в якій військова прокуратура обвинувачує 20 екс-бійців колишньої 51-ї ОМБр.

Судовий розгляд затягнувся на роки та вже йде 4 рік провадження, - пише Буг.

Сьогодні ж в судовій залі відбувся допит ще одного свідка зі сторони обвинувачення. Він став 9 свідком із заявлених 18.

У режимі відео-конференції провели судовий допит свідка Богдана Гончара, військовослужбовця нинішньої 14-ї ОМБр. На момент подій свідок проходив теж службу, а наразі підписав контракт, який закінчиться через 11 місяців.

Зауважимо, що під час встановлення фактів про свідка, останній відмовлявся назвати посаду, на якій проходить службу.

“Ну яка різниця?… Я думаю, якщо ви не будете знати, то нічого страшного… Це не є предметом розгляду“, – зазначив Гончар.

Суддя запитав, після таких відповідей чи в офіцерському складі чи в сержантсько-солдатському. Свідок повідомив що в останній категорії – сержантсько-солдатській.

Також на запитання “Розкажіть про тодішні події і що ви там робили?”, свідок відповів: "Ми захищали суверенітет і територіальну цілісність держави".

Далі Гончар почав розповідати, що солдати кількома “партіями виходили з терикону”. Стверджував, що перші хто йшов, мали проривати кільце і вийти до українських військ. Гончар говорив, що всі інші хлопці вже знали, що вони потраплять в полон, коли вирішили вийти. І розповів свідок, про цивільний автобус, який під’їхав до терикону і за припущеннями свідка, це був сепаратиський транспорт, яким забрали солдатів.

“Я можу в чомусь помилитися, бо все було давно. Є мої свідчення, які я дав відразу після подій. На них і дивіться“, – акцентував свідок.

Свідок зауважив, що обстріли терикону були майже щодня і досить потужними. Однак не зважаючи на це, Гончар вважає, що терикон потрібно було й надалі обороняти.

Адвокат Василь Нагорний запитав у свідка чи Чигиренець і Люлька (командири хлопців на той час) служать в бригаді. Свідок відповів ствердно, та додав, що з ними “непересікався” та не спілкувався.

“Коли у вас закінчується контракт? Через 11-ть місяців ми вас знов викличемо свідчити“, – наголосив Нагорний.

У судовому залі слухання оголошена перерва до 25 жовтня, адже ніхто зі свідків більше не з’явився.

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Теги: суд, бійці, Володимирі-Волинський
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Коментарі 1
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Дичь, судью и прокурора в АТО, терикон той захищати! ГНИДИ!!!
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