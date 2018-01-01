З луцької автостанції приберуть «Соломійку». ФОТО
Сьогодні, 16:51
У Луцьку з автостанції №1 демонтують кіоск.
Про це повідомили луцькі муніципали.
Сьогодні Львівський апеляційний адміністративний суд виніс рішення на користь виконавчого комітету і департаменту у справі щодо демонтажу тимчасової споруди (кіоск "Соломійка"), яка розміщена на вулиці Конякіна, 39 без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів.
Судова тяганина тривала два роки.
Тож найближчим часом торгівельний павільйон "Соломійка", який розташований на території автостанції №1, демонтують, адже на це є рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.10.2016 року за #620-10 та нинішнє рішення Львівського апеляційного адміністративного суду.
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Про це повідомили луцькі муніципали.
Сьогодні Львівський апеляційний адміністративний суд виніс рішення на користь виконавчого комітету і департаменту у справі щодо демонтажу тимчасової споруди (кіоск "Соломійка"), яка розміщена на вулиці Конякіна, 39 без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів.
Судова тяганина тривала два роки.
Тож найближчим часом торгівельний павільйон "Соломійка", який розташований на території автостанції №1, демонтують, адже на це є рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.10.2016 року за #620-10 та нинішнє рішення Львівського апеляційного адміністративного суду.
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Коментарі 1
шкода, добре було ховатись за нею від вітру.
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