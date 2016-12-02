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Волинські депутати просять виключити «Волиньторф» з переліку на приватизацію

Волинські депутати просять виключити «Волиньторф» з переліку на приватизацію
Депутати Волиньради просять виключити державне підприємство «Волиньторф» з переліку підприємств, що підлягають приватизації.

Відповідне звернення ухвалили 26 вересня під час сесії Волиньради.

Звернення адресували до Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної ради України з питань приватизації, Кабміну, Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, народних депутатів України.

У ньому волинські обранці громади зазначають, що занепокоєні ситуацією довкола ДП «Волиньторф», яке відповідно до закону про приватизацію державного і комунального майна включене до переліку.

Мовляв, вказане підприємство є одним із кращих у галузі – минулоріч воно виробило та реалізувало 60% відсотків випуску всієї торфопродукції в Україні. Тут працює 450 людей, середня зарплата – 10000 грн, воно є великим платником податків тощо.

«Оскільки у Маневицькому районі газифіковано лише декілька сіл і усі котли переведені на брикети, то можна стверджувати, що приватизація ДП "Волиньторф" є недоцільною і передчасною. В разі приватизації підприємства в районі буде створено приватного монополіста, адже іншої альтернативи джерела опалення немає», - йдеться у зверненні. На думку обранців громади, підприємство однозначно має працювати.

«Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємося до Вас з проханням виключити ДП "Волиньторф" з переліку підприємств, що підлягають приватизації», - повідомляють у документі.

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Теги: Волиньторф, Волинь, приватизація
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