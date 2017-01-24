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У Рівному врятували жінку, яку чоловік утримував силоміць в квартирі. ФОТО

У Рівному врятували жінку, яку чоловік утримував силоміць в квартирі. ФОТО
У Рівному 49-річну жінку чоловік зачинив у квартирі багатоповерхівки та погрожував вбити.

Про це інформує ГУНП у Рівненській області.

«Завдяки злагодженим діям поліцейських та налагодженій взаємодії між підрозділами, ефективній роботі групи перемовників вдалося швидко нейтралізувати загрозливу ситуацію та запобігти можливим жертвам», – на місці події повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков.

Потерпіла повідомила, що понад півроку не проживає разом із чоловіком, а сьогодні приїхала забрати речі. Зі слів жінки, він кілька разів вдарив її, погрожуючи сокирою та кухонним приладдям.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.








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Теги: Рівне, жінка
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