У Рівному врятували жінку, яку чоловік утримував силоміць в квартирі. ФОТО

У Рівному 49-річну жінку чоловік зачинив у квартирі багатоповерхівки та погрожував вбити.Про це інформує ГУНП у Рівненській області.«Завдяки злагодженим діям поліцейських та налагодженій взаємодії між підрозділами, ефективній роботі групи перемовників вдалося швидко нейтралізувати загрозливу ситуацію та запобігти можливим жертвам», – на місці події повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Рівненській областіПотерпіла повідомила, що понад півроку не проживає разом із чоловіком, а сьогодні приїхала забрати речі. Зі слів жінки, він кілька разів вдарив її, погрожуючи сокирою та кухонним приладдям.На місці події працювала слідчо-оперативна група.