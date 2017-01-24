У Рівному врятували жінку, яку чоловік утримував силоміць в квартирі. ФОТО
Сьогодні, 17:08
У Рівному 49-річну жінку чоловік зачинив у квартирі багатоповерхівки та погрожував вбити.
Про це інформує ГУНП у Рівненській області.
«Завдяки злагодженим діям поліцейських та налагодженій взаємодії між підрозділами, ефективній роботі групи перемовників вдалося швидко нейтралізувати загрозливу ситуацію та запобігти можливим жертвам», – на місці події повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков.
Потерпіла повідомила, що понад півроку не проживає разом із чоловіком, а сьогодні приїхала забрати речі. Зі слів жінки, він кілька разів вдарив її, погрожуючи сокирою та кухонним приладдям.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Про це інформує ГУНП у Рівненській області.
«Завдяки злагодженим діям поліцейських та налагодженій взаємодії між підрозділами, ефективній роботі групи перемовників вдалося швидко нейтралізувати загрозливу ситуацію та запобігти можливим жертвам», – на місці події повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков.
Потерпіла повідомила, що понад півроку не проживає разом із чоловіком, а сьогодні приїхала забрати речі. Зі слів жінки, він кілька разів вдарив її, погрожуючи сокирою та кухонним приладдям.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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