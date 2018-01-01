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На Волині невідомі похуліганили в школі

На Волині невідомі похуліганили в школі
У школу села Карасин, що на Волині, влізли невідомі і пошкодили майно.

Цими днями невстановлені особи проникли в приміщення загальноосвітнього навчального закладу села Карасин та пошкодили майно – а саме вхідні двері до декількох класів, - пише Волинь-нова.

За попередніми даними, мала місце звичайна хуліганська витівка неповнолітніх, адже жодних речей, за нині наявними у слідства даними, звідтіля не зникло.

Як пояснив начальник Камінь-Каширського відділу поліції підполковник Валентин Чих, наразі проводиться ревізія, котра дасть можливість встановити точну суму завданих збитків.

Порушене кримінальне провадження за статтею 194 КК України. Тривають слідчі дії.

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Теги: школа, порушення, хулігани
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