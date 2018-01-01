На Волині невідомі похуліганили в школі





Цими днями невстановлені особи проникли в приміщення загальноосвітнього навчального закладу села Карасин та пошкодили майно – а саме вхідні двері до декількох класів, - пише



За попередніми даними, мала місце звичайна хуліганська витівка неповнолітніх, адже жодних речей, за нині наявними у слідства даними, звідтіля не зникло.



Як пояснив начальник Камінь-Каширського відділу поліції підполковник Валентин Чих, наразі проводиться ревізія, котра дасть можливість встановити точну суму завданих збитків.



Порушене кримінальне провадження за статтею 194 КК України. Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школу села Карасин, що на Волині, влізли невідомі і пошкодили майно.Цими днями невстановлені особи проникли в приміщення загальноосвітнього навчального закладу села Карасин та пошкодили майно – а саме вхідні двері до декількох класів, - пише Волинь-нова За попередніми даними, мала місце звичайна хуліганська витівка неповнолітніх, адже жодних речей, за нині наявними у слідства даними, звідтіля не зникло.Як пояснив начальник Камінь-Каширського відділу поліції підполковник, наразі проводиться ревізія, котра дасть можливість встановити точну суму завданих збитків.Порушене кримінальне провадження за статтею 194 КК України. Тривають слідчі дії.

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