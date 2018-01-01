Українські бренди у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:00
Ніхто краще не знає, що потрібно українським жінкам, як українські дизайнери.
Сьогодні вітчизняні бренди успішно конкурують з іноземними, виходячи на закордонний ринок, не поступаються у якості. Настав час позбуватися стереотипу, що закордонне завжди краще, ніж українське. У ТРЦ «ПортCity» лише якісна українська брендовий одяг та взуття.
Поспішай на шопінг у ТРЦ «ПортCity»:
«VOVK», 1 поверх. У магазині вам запропонують вишуканий одяг для вечірок та побачень, комфортної роботи в офісі та прогулянок. Чого тільки варті дизайнерські сукні, які не дають спокою модницям не лише з України. А FamilyLook просто приголомшує, адже VOVK випустив колекцію одягу для маленьких дівчаток, яка за фасоном ідентична до вбрань їхніх матусь. Ваш розмір серед «сайз плюс»? У магазин VOVK запропонують найкращі варіанти вбрань, щоб підкреслити всі переваги вашої фігури.
«ESTRO», 2 поверх. Шукаєте стильну сумку або взуття? ESTRO дивує якістю. Консультанти вміло підберуть найкращу пару взуття, яка на ваших ніжках буде вражати оточуючих красою. Сумки від ESTRO – це витвір елегантності. Не вірите? А ви перевірте!
«ANDRE TAN», 1 поверх. Андре Тан входить в ТОП-10 кращих модельєрів України. Цей факт вже підказує, що у ТРЦ «ПортCity» знаходиться справжня fashion-перлина для модниць. Блузи та спідниці, сукні та аксесуари від ANDRE TAN просто повинні бути у вашому гардеробі, причому якість одягу захоплює.
«ЕДЕЛЬВІКА», 2 поверх. Хочете придбати сучасний вишитий одяг у етностилі? «ЕДЕЛЬВІКА» пропонує Вам великий асортимент вишиванок: жіночих, дитячих та чоловічих. Також ви можете знайти жіночий і дитячий одяг: плаття, блузки, костюми, спідниці, брюки, капрі з льону та бавовни. Хочете чогось особливого у інтер’єрі? В «ЕДЕЛЬВІЦІ» оригінальний домашній текстиль в національному та класичному стилі з тканин власного виробництва, що гарантує екологічність. Можливо вас це здивує, але у магазині також є вироби з логотипами для вболівальників футбольних клубів!
«GOLDI», 1 поверх. Магазин «GOLDI» для всієї родини. Там ви можете знайти, жіночий, чоловічий та дитячий, зручний одяг з бавовняної, акрилової та поліефірної пряжі. Спортивні костюми, лосини, футболки - найкращий одяг для відпочинку від «GOLDI».
Продукція Рівненського льонокомбінату – екологічно чиста!
«PINK», 1 поверх. Поспішаєте на ділову зустріч чи романтичну вечерю? У PINK для вас підберуть вдалий жіночний образ, який не залишить байдужим нікого. PINK для яскравих, ефектних та неповторних модниць, які намагаються йти в ногу з новими fashion-тенденціями.
Обирайте українське у ТРЦ «ПортCity», адже тільки тут ви можете знайти стильні, якісні та ексклюзивні для нашого міста речі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні вітчизняні бренди успішно конкурують з іноземними, виходячи на закордонний ринок, не поступаються у якості. Настав час позбуватися стереотипу, що закордонне завжди краще, ніж українське. У ТРЦ «ПортCity» лише якісна українська брендовий одяг та взуття.
Поспішай на шопінг у ТРЦ «ПортCity»:
«VOVK», 1 поверх. У магазині вам запропонують вишуканий одяг для вечірок та побачень, комфортної роботи в офісі та прогулянок. Чого тільки варті дизайнерські сукні, які не дають спокою модницям не лише з України. А FamilyLook просто приголомшує, адже VOVK випустив колекцію одягу для маленьких дівчаток, яка за фасоном ідентична до вбрань їхніх матусь. Ваш розмір серед «сайз плюс»? У магазин VOVK запропонують найкращі варіанти вбрань, щоб підкреслити всі переваги вашої фігури.
«ESTRO», 2 поверх. Шукаєте стильну сумку або взуття? ESTRO дивує якістю. Консультанти вміло підберуть найкращу пару взуття, яка на ваших ніжках буде вражати оточуючих красою. Сумки від ESTRO – це витвір елегантності. Не вірите? А ви перевірте!
«ANDRE TAN», 1 поверх. Андре Тан входить в ТОП-10 кращих модельєрів України. Цей факт вже підказує, що у ТРЦ «ПортCity» знаходиться справжня fashion-перлина для модниць. Блузи та спідниці, сукні та аксесуари від ANDRE TAN просто повинні бути у вашому гардеробі, причому якість одягу захоплює.
«ЕДЕЛЬВІКА», 2 поверх. Хочете придбати сучасний вишитий одяг у етностилі? «ЕДЕЛЬВІКА» пропонує Вам великий асортимент вишиванок: жіночих, дитячих та чоловічих. Також ви можете знайти жіночий і дитячий одяг: плаття, блузки, костюми, спідниці, брюки, капрі з льону та бавовни. Хочете чогось особливого у інтер’єрі? В «ЕДЕЛЬВІЦІ» оригінальний домашній текстиль в національному та класичному стилі з тканин власного виробництва, що гарантує екологічність. Можливо вас це здивує, але у магазині також є вироби з логотипами для вболівальників футбольних клубів!
«GOLDI», 1 поверх. Магазин «GOLDI» для всієї родини. Там ви можете знайти, жіночий, чоловічий та дитячий, зручний одяг з бавовняної, акрилової та поліефірної пряжі. Спортивні костюми, лосини, футболки - найкращий одяг для відпочинку від «GOLDI».
Продукція Рівненського льонокомбінату – екологічно чиста!
«PINK», 1 поверх. Поспішаєте на ділову зустріч чи романтичну вечерю? У PINK для вас підберуть вдалий жіночний образ, який не залишить байдужим нікого. PINK для яскравих, ефектних та неповторних модниць, які намагаються йти в ногу з новими fashion-тенденціями.
Обирайте українське у ТРЦ «ПортCity», адже тільки тут ви можете знайти стильні, якісні та ексклюзивні для нашого міста речі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Українські бренди у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:00
На Волині немовля наїлося щурячої отрути
Сьогодні, 17:49
Волинянина, який зарізав чоловіка у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 17:33
На Волині невідомі похуліганили в школі
Сьогодні, 17:25