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На Волині немовля наїлося щурячої отрути

На Волині немовля наїлося щурячої отрути
На Волині немовля рятували від отруєння щурячою отрутою.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

25 вересня до центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення від жінки про те, що її дитина наїлася щурячої отрути.

На місце виклику відразу виїхала бригада ЕМД, і вже через 13 хвилин 9-ти місячній дитині надавалась екстрена медична допомога.

В стані середньої важкості немовля доставили в реанімаційне відділення найближчого лікувального закладу.

Вже в кареті швидкої допомоги, під час транспортування, мама дитини розповіла, що її 9-місячна дитина, повзаючи на підлозі, знайшла пакетик із щурячою отрутою і з’їла її.

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Теги: медицина, порятунок, медики
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