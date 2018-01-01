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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 вересня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі висока ймовірність дощу за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +7…+8 градусів, удень – +15…+17.

Вітер південний, західний і південно-західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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