вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО

Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Луцька дизайнерка і дружина відомого футболіста Артема Федецького Юлія днями представила свою нову колекцію одягу на Міланському тижні моди.

А фото з показу оприлюднили на сторінці організаторів "Mystyle-Events".

Як вони повідомили, Passion by Yulia Fedetska - це назва нової колекції Федецької, яку вона представила на "Milan Fashion Week".

"Червоний колір колекції був елегантним, сексуальним і класним. Справжній італійський стиль, як і всі її тканини, які були виготовлені в цьому графстві моди - Італії. Як завжди, вона зробила фантастичну колекцію - з любов'ю та пристрастю", - повідомили організатори.

Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юлія Федецька, Мілан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 вересня
Сьогодні, 19:00
Волинські поліцейські провідали дітей в інтернаті на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 18:49
Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Волинська громада просить відремонтувати пожежну машину
Сьогодні, 18:16
Українські бренди у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО Дружина Федецького в Мілані показала свою нову колекцію. ФОТО. ВІДЕО
24 вересень, 10:59
Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week Дружина Федецького покаже монохромну колекцію на Milan Fashion Week
05 вересень, 11:40
Дружина Федецького покаже свою нову колекцію в Мілані Дружина Федецького покаже свою нову колекцію в Мілані
18 липень, 18:55
Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО
30 червень, 18:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПриватБанк відкриває в Дніпрі школу фінансового комфорту для пенсіонерів*
Сьогодні, 19:36
 0
Волинянин – серед найкращих юних письменників України
Сьогодні, 19:30
 0
На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
Сьогодні, 19:25
 0
На Волині визначили лауреатів обласної премії за наукові заслуги
Сьогодні, 19:13
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8