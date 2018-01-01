Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Луцька дизайнерка і дружина відомого футболіста Артема Федецького Юлія днями представила свою нову колекцію одягу на Міланському тижні моди.
А фото з показу оприлюднили на сторінці організаторів "Mystyle-Events".
Як вони повідомили, Passion by Yulia Fedetska - це назва нової колекції Федецької, яку вона представила на "Milan Fashion Week".
"Червоний колір колекції був елегантним, сексуальним і класним. Справжній італійський стиль, як і всі її тканини, які були виготовлені в цьому графстві моди - Італії. Як завжди, вона зробила фантастичну колекцію - з любов'ю та пристрастю", - повідомили організатори.
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А фото з показу оприлюднили на сторінці організаторів "Mystyle-Events".
Як вони повідомили, Passion by Yulia Fedetska - це назва нової колекції Федецької, яку вона представила на "Milan Fashion Week".
"Червоний колір колекції був елегантним, сексуальним і класним. Справжній італійський стиль, як і всі її тканини, які були виготовлені в цьому графстві моди - Італії. Як завжди, вона зробила фантастичну колекцію - з любов'ю та пристрастю", - повідомили організатори.
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