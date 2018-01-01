Пристрасна колекція Юлії Федецької на показі в Мілані. ФОТО

Луцька дизайнерка і дружина відомого футболістаднями представила свою нову колекцію одягу на Міланському тижні моди.А фото з показу оприлюднили на сторінці організаторів "Mystyle-Events".Як вони повідомили, Passion by Yulia Fedetska - це назва нової колекції Федецької, яку вона представила на "Milan Fashion Week"."Червоний колір колекції був елегантним, сексуальним і класним. Справжній італійський стиль, як і всі її тканини, які були виготовлені в цьому графстві моди - Італії. Як завжди, вона зробила фантастичну колекцію - з любов'ю та пристрастю", - повідомили організатори.