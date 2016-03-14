Юна карастистка з Луцька виборола «бронзу» на престижному турнірі
Сьогодні, 21:27
Юна учасниця Клубу спортивного карате «Волинь» Яна Степанюк із Луцька здобула «бронзу» на міжнародному турнірі «Sen-Bin Cup Karate Open».
Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.
Щоб піднятися на третю сходинку п’єдесталу на міжнародному турнірі «Sen-Bin Cup Karate Open», що відбувся у Києві, Яна провела чотири бої, і з них три – переможні.
Варто додати, що демонстрували свою майстерність на змаганнях близько 700 спортсменів із більш ніж 40 клубів, в тому числі з Азербайджану, Білорусі та Швеції. Змагання проводилися за правилами WKF і за дитячими правилами «УФК».
Тренер Клубу «Волинь» Валентин Бродович підкреслює старання і Артема Забіяки, який тільки трохи не дотягнувся до «бронзи».
Цей турнір став певним етапом у підготовці до Чемпіонату України, який відбудеться 16-18 листопада у Львові.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.
Щоб піднятися на третю сходинку п’єдесталу на міжнародному турнірі «Sen-Bin Cup Karate Open», що відбувся у Києві, Яна провела чотири бої, і з них три – переможні.
Варто додати, що демонстрували свою майстерність на змаганнях близько 700 спортсменів із більш ніж 40 клубів, в тому числі з Азербайджану, Білорусі та Швеції. Змагання проводилися за правилами WKF і за дитячими правилами «УФК».
Тренер Клубу «Волинь» Валентин Бродович підкреслює старання і Артема Забіяки, який тільки трохи не дотягнувся до «бронзи».
Цей турнір став певним етапом у підготовці до Чемпіонату України, який відбудеться 16-18 листопада у Львові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
карастистка :-)
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