Юна карастистка з Луцька виборола «бронзу» на престижному турнірі

Юна учасниця Клубу спортивного карате «Волинь»із Луцька здобула «бронзу» на міжнародному турнірі «Sen-Bin Cup Karate Open».Про це йдеться у повідомленні на сторінці клубу у соціальній мережі Facebook.Щоб піднятися на третю сходинку п’єдесталу на міжнародному турнірі «Sen-Bin Cup Karate Open», що відбувся у Києві, Яна провела чотири бої, і з них три – переможні.Варто додати, що демонстрували свою майстерність на змаганнях близько 700 спортсменів із більш ніж 40 клубів, в тому числі з Азербайджану, Білорусі та Швеції. Змагання проводилися за правилами WKF і за дитячими правилами «УФК».Тренер Клубу «Волинь»підкреслює старання і, який тільки трохи не дотягнувся до «бронзи».Цей турнір став певним етапом у підготовці до Чемпіонату України, який відбудеться 16-18 листопада у Львові.