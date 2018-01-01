На честь депутата польського сейму на Волині відкрили музей

Самійла Підгірського у Ковелі відкрили приватний музей.



Про це повідомляє Генадія Сарапіна.



Самійло Підгірський – адвокат, політик, український громадський активіст. Член двох скликань Української Центральної Ради та двох скликань Польського Сейму.



«З нагоди цього ювілею я відкрив приватний музей Самійла Підгірського в Ковелі, саме в тому помешканні, де він тримав адвокатську контору», – зазначив Сарапін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На честь 130-річчя з дня народженняу Ковелі відкрили приватний музей.Про це повідомляє Перший із посиланням на громадського діячаСамійло Підгірський – адвокат, політик, український громадський активіст. Член двох скликань Української Центральної Ради та двох скликань Польського Сейму.«З нагоди цього ювілею я відкрив приватний музей Самійла Підгірського в Ковелі, саме в тому помешканні, де він тримав адвокатську контору», – зазначив Сарапін.

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