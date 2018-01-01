На честь депутата польського сейму на Волині відкрили музей
Сьогодні, 21:36
На честь 130-річчя з дня народження Самійла Підгірського у Ковелі відкрили приватний музей.
Про це повідомляє Перший із посиланням на громадського діяча Генадія Сарапіна.
Самійло Підгірський – адвокат, політик, український громадський активіст. Член двох скликань Української Центральної Ради та двох скликань Польського Сейму.
«З нагоди цього ювілею я відкрив приватний музей Самійла Підгірського в Ковелі, саме в тому помешканні, де він тримав адвокатську контору», – зазначив Сарапін.
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Про це повідомляє Перший із посиланням на громадського діяча Генадія Сарапіна.
Самійло Підгірський – адвокат, політик, український громадський активіст. Член двох скликань Української Центральної Ради та двох скликань Польського Сейму.
«З нагоди цього ювілею я відкрив приватний музей Самійла Підгірського в Ковелі, саме в тому помешканні, де він тримав адвокатську контору», – зазначив Сарапін.
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