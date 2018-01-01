У Луцьку влаштували квест, аби протидіяти торгівлі людьми. ФОТО

У Луцьку відбувся пішохідний квест з протидії торгівлі людьми «Я не товар!»Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.7 команд емоційно й захоплююче пройшли всі етапи випробувань, які запропонували організатори. Команда патрульних посіла 2 місце.Квест був корисний ще й тим, що учасники вирішували провокаційні завдання, аби не стати жертвами торгівлі людьми, відповідно, поглибили, або й здобули нові знання щодо цієї проблеми.«Далі, під час обговорення квесту, всі зрозуміли, які бувають небезпеки щодо торгівлі людьми, як їх уникнути і куди звертатись по допомогу, якщо хтось ризикує стати жертвою торгівлі людьми», - йдеться у повідомленні.