У Луцьку влаштували квест, аби протидіяти торгівлі людьми. ФОТО
Сьогодні, 22:14
У Луцьку відбувся пішохідний квест з протидії торгівлі людьми «Я не товар!»
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
7 команд емоційно й захоплююче пройшли всі етапи випробувань, які запропонували організатори. Команда патрульних посіла 2 місце.
Квест був корисний ще й тим, що учасники вирішували провокаційні завдання, аби не стати жертвами торгівлі людьми, відповідно, поглибили, або й здобули нові знання щодо цієї проблеми.
«Далі, під час обговорення квесту, всі зрозуміли, які бувають небезпеки щодо торгівлі людьми, як їх уникнути і куди звертатись по допомогу, якщо хтось ризикує стати жертвою торгівлі людьми», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
7 команд емоційно й захоплююче пройшли всі етапи випробувань, які запропонували організатори. Команда патрульних посіла 2 місце.
Квест був корисний ще й тим, що учасники вирішували провокаційні завдання, аби не стати жертвами торгівлі людьми, відповідно, поглибили, або й здобули нові знання щодо цієї проблеми.
«Далі, під час обговорення квесту, всі зрозуміли, які бувають небезпеки щодо торгівлі людьми, як їх уникнути і куди звертатись по допомогу, якщо хтось ризикує стати жертвою торгівлі людьми», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Сміттєву» проблему Луцька намагаються розв’язати німці. ВІДЕО
Сьогодні, 22:49
На Волині створили нову велику ОТГ
Сьогодні, 22:27
У Луцьку влаштували квест, аби протидіяти торгівлі людьми. ФОТО
Сьогодні, 22:14
На честь депутата польського сейму на Волині відкрили музей
Сьогодні, 21:36