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На Волині створили нову велику ОТГ

На Волині створили нову велику ОТГ
Зміни до перспективного плану формування територій громад Волинської області, що передбачають створення Мар’янівської ОТГ з населенням понад 9 тисяч жителів, затвердили депутати облради.

Про це йшлося під час сесії Волинської облради 26 вересня, - передають Волинські новини.

Відповідно до проекту рішення, зі складу Горохівської міської ОТГ вивели Мар’янівську, Бранівську, Бужанівську та Цегівську сільські ради. Водночас регіональна робоча група підтримала створення Мар’янівської селищної ОТГ у складі Мар’янівської, Бранівської, Бужанівської, Цегівської сільрад. Таким чином, населення цієї громади становитиме понад 9 тисяч жителів. Окрім цього, зі складу Шклинської сільської ОТГ вивели Скірченську сільраду, яка включена до складу Торчинської селищної ОТГ Луцького району.

До Горохівської ОТГ, таким чином, входитимуть Горохів, а також Галичанська, Журавниківська, Квасівська, Лемешівська, Мирківська, Печихвостівська, Підберезівська, Пірванченська, Рачинська, Скобелківська, Скригівська, Терешківцівська та Холонівська сільські ради.

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Теги: децентралізація, ОТГ
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