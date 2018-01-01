На Волині створили нову велику ОТГ





Про це йшлося під час сесії Волинської облради 26 вересня, - передають



Відповідно до проекту рішення, зі складу Горохівської міської ОТГ вивели Мар’янівську, Бранівську, Бужанівську та Цегівську сільські ради. Водночас регіональна робоча група підтримала створення Мар’янівської селищної ОТГ у складі Мар’янівської, Бранівської, Бужанівської, Цегівської сільрад. Таким чином, населення цієї громади становитиме понад 9 тисяч жителів. Окрім цього, зі складу Шклинської сільської ОТГ вивели Скірченську сільраду, яка включена до складу Торчинської селищної ОТГ Луцького району.



До Горохівської ОТГ, таким чином, входитимуть Горохів, а також Галичанська, Журавниківська, Квасівська, Лемешівська, Мирківська, Печихвостівська, Підберезівська, Пірванченська, Рачинська, Скобелківська, Скригівська, Терешківцівська та Холонівська сільські ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зміни до перспективного плану формування територій громад Волинської області, що передбачають створення Мар’янівської ОТГ з населенням понад 9 тисяч жителів, затвердили депутати облради.Про це йшлося під час сесії Волинської облради 26 вересня, - передають Волинські новини Відповідно до проекту рішення, зі складу Горохівської міської ОТГ вивели Мар’янівську, Бранівську, Бужанівську та Цегівську сільські ради. Водночас регіональна робоча група підтримала створення Мар’янівської селищної ОТГ у складі Мар’янівської, Бранівської, Бужанівської, Цегівської сільрад. Таким чином, населення цієї громади становитиме понад 9 тисяч жителів. Окрім цього, зі складу Шклинської сільської ОТГ вивели Скірченську сільраду, яка включена до складу Торчинської селищної ОТГ Луцького району.До Горохівської ОТГ, таким чином, входитимуть Горохів, а також Галичанська, Журавниківська, Квасівська, Лемешівська, Мирківська, Печихвостівська, Підберезівська, Пірванченська, Рачинська, Скобелківська, Скригівська, Терешківцівська та Холонівська сільські ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію