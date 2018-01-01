«Сміттєву» проблему Луцька намагаються розв’язати німці. ВІДЕО
26 вересень, 22:49
Сміттєзвалище в селі Брище, куди звозять сміття з обласного центру Волині, скоро не зможе приймати відходи. Комунальники запевняють, що за півтора роки - полігон буде переповнений.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Частково цю проблему може вирішити роздільний збір сміття.наразі закупили 120 спеціальних контейнерів. Їх встановлять у 40-му мікрорайоні. Але треба, щоб і лучани проявили свідоме ставлення і самі сортували відходи.
Допомагають вирішити сміттєве питання у Луцьку німці, зокрема саме завдяки українсько-німецькому проекту «Екологічна дружба понад кордонами» і встановили роздільні баки на ЛПЗ.
Бюджет проекту становить 62 тисячі євро. Він не обмежується закупкою смітників. Частина грошей піде на просвітницьку роботу з населенням.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Частково цю проблему може вирішити роздільний збір сміття.наразі закупили 120 спеціальних контейнерів. Їх встановлять у 40-му мікрорайоні. Але треба, щоб і лучани проявили свідоме ставлення і самі сортували відходи.
Допомагають вирішити сміттєве питання у Луцьку німці, зокрема саме завдяки українсько-німецькому проекту «Екологічна дружба понад кордонами» і встановили роздільні баки на ЛПЗ.
Бюджет проекту становить 62 тисячі євро. Він не обмежується закупкою смітників. Частина грошей піде на просвітницьку роботу з населенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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