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«Сміттєву» проблему Луцька намагаються розв’язати німці. ВІДЕО

«Сміттєву» проблему Луцька намагаються розв’язати німці. ВІДЕО
Сміттєзвалище в селі Брище, куди звозять сміття з обласного центру Волині, скоро не зможе приймати відходи. Комунальники запевняють, що за півтора роки - полігон буде переповнений.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Частково цю проблему може вирішити роздільний збір сміття.наразі закупили 120 спеціальних контейнерів. Їх встановлять у 40-му мікрорайоні. Але треба, щоб і лучани проявили свідоме ставлення і самі сортували відходи.

Допомагають вирішити сміттєве питання у Луцьку німці, зокрема саме завдяки українсько-німецькому проекту «Екологічна дружба понад кордонами» і встановили роздільні баки на ЛПЗ.

Бюджет проекту становить 62 тисячі євро. Він не обмежується закупкою смітників. Частина грошей піде на просвітницьку роботу з населенням.


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Теги: сміття, Луцьк
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