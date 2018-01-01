Селяни просять у волинських депутатів гроші на газопровід





Про це йшлося під час сесії ради, - передають



Із запитом до голови облради та голови ОДА звернувся депутат Михайло Скопюк. Він повідомив, що до нього звернулася громада села Холопичі Локачинського району щодо надання допомоги у будівництві газопроводу від села Маньків.



Вартість робіт становить 1,8 мільйона гривень, з яких 500 тисяч передбачили у бюджеті сільради, ще 500 тисяч залучили у птахокомплексу «Губин». З обласного бюджету просять виділити 800 тисяч для здійснення робіт. За кошти жителів села, зі слів депутата, вже побудували вуличний газопровід. На землях цієї сільради розташовані Локачинські газові родовища.



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