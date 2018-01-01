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Селяни просять у волинських депутатів гроші на газопровід

Селяни просять у волинських депутатів гроші на газопровід
Виділити частину коштів, необхідну на здійснення робіт з будівництва газопроводу у Локачинському районі просять депутатів облради жителі села Холопичі.

Про це йшлося під час сесії ради, - передають Волинські новини.

Із запитом до голови облради та голови ОДА звернувся депутат Михайло Скопюк. Він повідомив, що до нього звернулася громада села Холопичі Локачинського району щодо надання допомоги у будівництві газопроводу від села Маньків.

Вартість робіт становить 1,8 мільйона гривень, з яких 500 тисяч передбачили у бюджеті сільради, ще 500 тисяч залучили у птахокомплексу «Губин». З обласного бюджету просять виділити 800 тисяч для здійснення робіт. За кошти жителів села, зі слів депутата, вже побудували вуличний газопровід. На землях цієї сільради розташовані Локачинські газові родовища.

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Теги: газ, Волинь
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