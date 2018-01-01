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Медики попередили про епідемію грипу на Волині. ВІДЕО

Медики попередили про епідемію грипу на Волині. ВІДЕО
На Волині очікують на новий наступ грипу. Про небезпеку захворювання попереджають МОЗ і Волинський обласний лабораторний центр.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Фахівці наголошують на потребі правильного і повноцінного лікування.

Заступник директора Волинського лабораторного центру Лариса Дудковська каже: «Розпочнеться фактично епідсезон із 2 жовтня».

Медики повідомляють про імовірне поширення в Україні трьох типів вірусу. Фахівці вважають вакцинацію найкращим засобом проти ГРВІ і грипу. Минулого року в Україні перехворіло близько 6 мільйонів людей. Від ускладнень семеро померли.

На Волині перехворіли 177 тисяч людей. Із них 64% - діти.



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Теги: грип, Волинь
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