Медики попередили про епідемію грипу на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:09
На Волині очікують на новий наступ грипу. Про небезпеку захворювання попереджають МОЗ і Волинський обласний лабораторний центр.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Фахівці наголошують на потребі правильного і повноцінного лікування.
Заступник директора Волинського лабораторного центру Лариса Дудковська каже: «Розпочнеться фактично епідсезон із 2 жовтня».
Медики повідомляють про імовірне поширення в Україні трьох типів вірусу. Фахівці вважають вакцинацію найкращим засобом проти ГРВІ і грипу. Минулого року в Україні перехворіло близько 6 мільйонів людей. Від ускладнень семеро померли.
На Волині перехворіли 177 тисяч людей. Із них 64% - діти.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Фахівці наголошують на потребі правильного і повноцінного лікування.
Заступник директора Волинського лабораторного центру Лариса Дудковська каже: «Розпочнеться фактично епідсезон із 2 жовтня».
Медики повідомляють про імовірне поширення в Україні трьох типів вірусу. Фахівці вважають вакцинацію найкращим засобом проти ГРВІ і грипу. Минулого року в Україні перехворіло близько 6 мільйонів людей. Від ускладнень семеро померли.
На Волині перехворіли 177 тисяч людей. Із них 64% - діти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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