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Луцький суддя хоче на підвищення

Луцький суддя хоче на підвищення
На посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду претендує суддя Ігор Ясельський.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Ігор Ясельський розглядав справу про обрання запобіжного заходу у справі п'яного водія Володимира Мігаса, який збив ліцеїста.

Водій намагався втекти з місця події, а коли його затримали, з'ясувалося, що він у стані сильного алкогольного сп'яніння, у салоні також була жінка, а сам Мігас - зі спущеними штанами.

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Теги: суддя, Волинь
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