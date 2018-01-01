Луцький суддя хоче на підвищення

Ігор Ясельський.



Про це повідомляє інтернет-видання



Ігор Ясельський розглядав справу про обрання запобіжного заходу у справі п'яного водія Володимира Мігаса, який збив ліцеїста.



Водій намагався втекти з місця події, а коли його затримали, з'ясувалося, що він у стані сильного алкогольного сп'яніння, у салоні також була жінка, а сам Мігас - зі спущеними штанами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду претендує суддяПро це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Ігор Ясельський розглядав справу про обрання запобіжного заходу у справі п'яного водія Володимира Мігаса, якийВодійз місця події, а коли його затримали, з'ясувалося, що він у стані сильного алкогольного сп'яніння, у салоні також була жінка, а сам Мігас - зі спущеними штанами.

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