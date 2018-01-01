Луцький суддя хоче на підвищення
Сьогодні, 02:03
На посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду претендує суддя Ігор Ясельський.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Ігор Ясельський розглядав справу про обрання запобіжного заходу у справі п'яного водія Володимира Мігаса, який збив ліцеїста.
Водій намагався втекти з місця події, а коли його затримали, з'ясувалося, що він у стані сильного алкогольного сп'яніння, у салоні також була жінка, а сам Мігас - зі спущеними штанами.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Ігор Ясельський розглядав справу про обрання запобіжного заходу у справі п'яного водія Володимира Мігаса, який збив ліцеїста.
Водій намагався втекти з місця події, а коли його затримали, з'ясувалося, що він у стані сильного алкогольного сп'яніння, у салоні також була жінка, а сам Мігас - зі спущеними штанами.
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