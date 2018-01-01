Лідер відомого гурту хоче написати пісню про місто на Волині

Мирослав Кувалдін має бажання написати пісню про Любомль.



Про це він розповів в ефірі ранкового шоу #РанокПРО на радіо «Промінь», - пише



У піснях відомого гурту «The Вйо» зустрічається дуже багато географічних назв. Як зазначив Мирослав Кувалдін, гурт випустив цілий альбом, який називався «Мапа», – у ньому згадувалися українські географічні назви.



Також артист розповів слухачам, що хотів би написати пісню про Любомль.



«Мені більше подобається писати не про обласні центри, а про якісь невеличкі міста з дивними назвами. Ось я зараз ношуся з мрією написати пісню про Любомль. Тому що так красиво звучить! Я там ніколи не був і навіть не знав, що є таке містечко. А коли зустрів, і думаю: класне слово!» – зазначив він.



У коментарі виданню Мирослав Кувалдін додав, що пісня про Любомль була б «про любов». Поки це тільки ідея, і чи втілиться вона у життя – стане відомо згодом.



Довідково:



«The Вйо» – український музичний гурт. Грає у стилі поп-реґі.



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