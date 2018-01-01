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Лідер відомого гурту хоче написати пісню про місто на Волині

Лідер відомого гурту хоче написати пісню про місто на Волині
Фронтмен гурту «The Вйо» Мирослав Кувалдін має бажання написати пісню про Любомль.

Про це він розповів в ефірі ранкового шоу #РанокПРО на радіо «Промінь», - пише Конкурент.

У піснях відомого гурту «The Вйо» зустрічається дуже багато географічних назв. Як зазначив Мирослав Кувалдін, гурт випустив цілий альбом, який називався «Мапа», – у ньому згадувалися українські географічні назви.

Також артист розповів слухачам, що хотів би написати пісню про Любомль.

«Мені більше подобається писати не про обласні центри, а про якісь невеличкі міста з дивними назвами. Ось я зараз ношуся з мрією написати пісню про Любомль. Тому що так красиво звучить! Я там ніколи не був і навіть не знав, що є таке містечко. А коли зустрів, і думаю: класне слово!» – зазначив він.

У коментарі виданню Мирослав Кувалдін додав, що пісня про Любомль була б «про любов». Поки це тільки ідея, і чи втілиться вона у життя – стане відомо згодом.

Довідково:

«The Вйо» – український музичний гурт. Грає у стилі поп-реґі.

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Теги: The Вйо, Волинь, пісня
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