Панорама вечірнього Луцька. ФОТО





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«Панорама вечірнього Луцька», - йдеться у лаконічному коментарі до фотографій.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилися світлини із краєвидами вечірнього Луцька.Фото опублікували на сторінці «Волинь UA» у соціальній мережі Facebook.«Панорама вечірнього Луцька», - йдеться у лаконічному коментарі до фотографій.

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