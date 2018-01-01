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Панорама вечірнього Луцька. ФОТО

Панорама вечірнього Луцька. ФОТО
У мережі з’явилися світлини із краєвидами вечірнього Луцька.

Фото опублікували на сторінці «Волинь UA» у соціальній мережі Facebook.

«Панорама вечірнього Луцька», - йдеться у лаконічному коментарі до фотографій.

Панорама вечірнього Луцька. ФОТО
Панорама вечірнього Луцька. ФОТО


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Теги: Луцьк, фото
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