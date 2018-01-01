Панорама вечірнього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 00:19
У мережі з’явилися світлини із краєвидами вечірнього Луцька.
Фото опублікували на сторінці «Волинь UA» у соціальній мережі Facebook.
«Панорама вечірнього Луцька», - йдеться у лаконічному коментарі до фотографій.
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Фото опублікували на сторінці «Волинь UA» у соціальній мережі Facebook.
«Панорама вечірнього Луцька», - йдеться у лаконічному коментарі до фотографій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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