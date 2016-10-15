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Риболовля голими руками: «ноу-хау» волинського браконьєра

Риболовля голими руками: «ноу-хау» волинського браконьєра
Під час вечірнього рейду на рибогосподарському водному об’єкті у селі Новий Мосир Ковельського району рибінспектори виявили 28-річного мешканця селища Голоби, який здійснював лов риби сітками.

І хоча він нічого не встиг зловити, на нього було складено протокол про порушення правил рибальства, передбачене ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, - повідомляє Район. Ковель.

На першому судовому засіданні чоловік казав, він лише ходив по берегу водойми, сітки йому не належить, нібито вміє ловити рибу голими руками, заявляв, що рибінспектори заставили його зайти у воду та вийняти для них сітки. Однак на другому засіданні переконував: коли рибінспектори прибули до водойми, то він був у воді, так як руками ловив рибу, і що поряд були якісь сітки, але – не його.

Члени рейдової бригади, на чолі із старшим держрибінспектором управління Держагентства рибгосподарства у Волинській області, заперечили покази правопорушника. За їх словами, він ходив у воді та робив руками рухи, заганяючи рибу в сітки.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував браконьєра на 340 гривень з конфіскацією вилучених двох сіток.


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Теги: браконьєри, Волинь
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