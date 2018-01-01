Через окупацію Криму чемпіонка світу перебралася до Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 04:42
У лучанки Вікторії Казакової – безліч нагород найвищого ґатунку. Через окупацію Криму вона перебралася до Луцька.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Вікторія Казакова - спортсменка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу та панкратіону, срібна призерка чемпіонатів України з пауерліфтингу, чемпіонка України, Європи та світу з панкратіону, чемпіонка України з бразильського джиу-джитсу.
Спортом почала займатися, коли проживала у Севастополі з 2008 до 2016 року. Згодом, після анексії Криму, повернулася до Луцька.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Вікторія Казакова - спортсменка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу та панкратіону, срібна призерка чемпіонатів України з пауерліфтингу, чемпіонка України, Європи та світу з панкратіону, чемпіонка України з бразильського джиу-джитсу.
Спортом почала займатися, коли проживала у Севастополі з 2008 до 2016 року. Згодом, після анексії Криму, повернулася до Луцька.
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