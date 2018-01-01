Через окупацію Криму чемпіонка світу перебралася до Луцька. ВІДЕО

Вікторії Казакової – безліч нагород найвищого ґатунку. Через окупацію Криму вона перебралася до Луцька.



Про це йдеться у



Вікторія Казакова - спортсменка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу та панкратіону, срібна призерка чемпіонатів України з пауерліфтингу, чемпіонка України, Європи та світу з панкратіону, чемпіонка України з бразильського джиу-джитсу.



Спортом почала займатися, коли проживала у Севастополі з 2008 до 2016 року. Згодом, після анексії Криму, повернулася до Луцька.







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