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Через окупацію Криму чемпіонка світу перебралася до Луцька. ВІДЕО

Через окупацію Криму чемпіонка світу перебралася до Луцька. ВІДЕО
У лучанки Вікторії Казакової – безліч нагород найвищого ґатунку. Через окупацію Криму вона перебралася до Луцька.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Вікторія Казакова - спортсменка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу та панкратіону, срібна призерка чемпіонатів України з пауерліфтингу, чемпіонка України, Європи та світу з панкратіону, чемпіонка України з бразильського джиу-джитсу.

Спортом почала займатися, коли проживала у Севастополі з 2008 до 2016 року. Згодом, після анексії Криму, повернулася до Луцька.



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Теги: спорт, Волинь
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