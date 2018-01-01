Колишні правоохоронці катували людей розпеченою праскою

У Києві затримали двох колишніх працівників поліції, які 7 років перебували в розшуку за тортури.Екс-правоохоронці вибивали свідчення, використовуючи розігріту праску, - йдеться у повідомленні на сторінці прокуратури Києва у соціальній мережі Facebook.Колишніх правоохоронців підозрюють у перевищенні влади, застосуванні фізичного насильства і тортур із застосуванням розігрітої праски по відношенню до затриманого з метою отримання від нього свідчень про вчинений злочин.«У 2014 році вироком Святошинського районного суду міста Києва їх колишній керівник, який на час скоєння злочину очолював сектор відділу карного розшуку, визнаний винним за ч. 2 ст. 365 і ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 КК України та засуджений до 5 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.Прокуратура підготувала клопотання до суду про застосування до затриманих осіб запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.