Pакон набрав чинності: у скільки обійдеться неправильне паркування

Від сьогодні, 27 вересня, вступив у дію Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів».Про це свідчать дані офіційного сайту Верховної Ради України.Закон було прийнято ще 21 грудня 2017 року. Законом передбачається надання повноважень патрульній поліції евакуйовувати автомобілі, які перешкоджають руху транспорту.У законі зазначено, що евакуація може бути здійснена у випадку, якщо авто розташоване:У документі також зазначено, що ситуація та обставини, які є підставою для затримання автомобіля повинні бути зафіксовані, тобто зняті на камеру або відфотографовані та занесені до спеціального протоколу. Інформація про евакуацію повинна відразу ж передаватися на мобільний номер і електронну пошту власника автомобіля.У законі зазначено, що порушення правил паркування транспортних засобів, в тому числі несплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, тягне за собою накладення штрафу в 20-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування паркування.Паркування на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, тягне за собою накладення штрафу в 30-кратному розмірі від вартості 1 години послуги з користування парковкою.Постанова про адміністративне стягнення за порушення правил паркування може виноситися без участі порушника.Інспекторам з паркування забороняється приймати готівкові кошти в якості плати за послуги паркування.Повернення транспортного засобу відбувається після оплати вартості послуг з транспортування і зберігання автомобіля.На сторінці спільноти «Дорожній Лікбез» у Facebook детально вказана інформація щодо суми за евакуацію автомобіля.«Вартість послуг транспортування автомобіля до 2-х тонн – 600 гривень, від 2-х до 3-х тонн – 700 гривень, від 3-х тонн – 850 гривень. Вартість зберігання автомобіля з 1-ї по 7-му добу – 120 гривень. за добу та 20 гривень за кожну наступну добу. Вартість без ПДВ», – йдеться у повідомленні.Таким чином, мінімальна вартість послуг з евакуації становитиме 864 гривні з ПДВ без урахування суми накладеного штрафу за порушення ПДР.