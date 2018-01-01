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Політика заважає працювати з округами, де немає депутатів, - Андрій Покровський

Політика заважає працювати з округами, де немає депутатів, - Андрій Покровський
Депутат Андрій Покровський вкотре порушив питання про необхідність дофінансування програми округів без депутатів.

Депутат попросив, аби комісія, яка має розподіляти кошти в сумі 1,2 мільйони гривень на округи без депутатів, запрацювала, та нагадав про необхідність виділити ще 1,2 мільйони гривень. Про це він сказав 26 вересня під час сесії Луцькради, - пише Конкурент.

"Я хочу повернутися до теми, де політика заважає працювати з округами, де немає депутатів. Хоча багато депутатів стверджують, що є одномандатний округ. Хочу зазначити, що в місті є 12 округів без депутатів і ця тема мусолиться більш ніж рік", – сказав Андрій Покровський.

Він зазначив, що 1,2 мільйони гривень на програму лежать нерухомо, бо комісія, яка б мала розподілити кошти, не працює, а люди чекають на ці гроші. І вже є заявки від них навіть на більшу суму.

"Звертаюся до депутатів та керівництва міста: приберіть політику з цього питання і поверніться до роботи. До того ж прошу повернути соціальну справедливість і виділити ще 1,2 мільйони гривень", – сказав Андрій Покровський.

Депутат запропонував, що ці гроші можна взяти із компенсації пільгових перевезень для ЛПЕ. Адже вже більш ніж два місяці тролейбуси № 3 і 12 не їздять через міст на вулиці Ковельській, який досі ремонтується.

Депутат Ігор Поліщук зазначив, що Андрію Покровському теж треба прибрати політику. А також додав, щоб його помічники не ходили округами та не розносили листівок.

Натомість депутат Юлія Вусенко сказала, що ніхто не забороняє жодному депутату ходити округами та спілкуватися з людьми.

"Якщо й мій помічник пройдеться по тому округу і щось дізнається про проблеми людей, то ми назбираємо проблематику, що для людей зробити. У цьому немає політики, а в цьому є бажання працювати", – скала Юлія Вусенко.

Втім пропозиції депутата Андрія Покровського так і не підтримали.

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Теги: Андрій Покровський
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