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На Волині знайшли напіврозкладений труп голого чоловіка

На Волині знайшли напіврозкладений труп голого чоловіка
Цими днями чоловік, який орендує став у селі Квасові Горохівського району, у верболозах неподалік неї знайшов тіло голої людини, яке вже майже повністю розклалося.

Потому встановили, що труп лежав неподалік меліоративної канави 30 – 40 днів, - пише Волинь-нова.

На залишках шкіри була щетина. І хоча завідомо причину смерті встановити не виявилося можливим, попередньо травматичних змін кісток не виявили.

Оскільки цими днями до Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинський області ніхто не звертався за допомогою знайти зниклих рідних, поліцейські стали шукати таких у сусідніх районах і областях.

Виявилося, що померлий – 49-річний житель одного зі сіл Львівщини. Він лише в спідній білизні (трусах) пішов із дому місяць тому. Чоловік був душевно хворий. Наразі поліція з’ясовує всі деталі цього факту.

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Теги: смерть, труп, кримінал Волинь
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