На Волині знайшли напіврозкладений труп голого чоловіка





Потому встановили, що труп лежав неподалік меліоративної канави 30 – 40 днів, - пише



На залишках шкіри була щетина. І хоча завідомо причину смерті встановити не виявилося можливим, попередньо травматичних змін кісток не виявили.



Оскільки цими днями до Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинський області ніхто не звертався за допомогою знайти зниклих рідних, поліцейські стали шукати таких у сусідніх районах і областях.



Виявилося, що померлий – 49-річний житель одного зі сіл Львівщини. Він лише в спідній білизні (трусах) пішов із дому місяць тому. Чоловік був душевно хворий. Наразі поліція з’ясовує всі деталі цього факту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими днями чоловік, який орендує став у селі Квасові Горохівського району, у верболозах неподалік неї знайшов тіло голої людини, яке вже майже повністю розклалося.Потому встановили, що труп лежав неподалік меліоративної канави 30 – 40 днів, - пише Волинь-нова На залишках шкіри була щетина. І хоча завідомо причину смерті встановити не виявилося можливим, попередньо травматичних змін кісток не виявили.Оскільки цими днями до Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинський області ніхто не звертався за допомогою знайти зниклих рідних, поліцейські стали шукати таких у сусідніх районах і областях.Виявилося, що померлий – 49-річний житель одного зі сіл Львівщини. Він лише в спідній білизні (трусах) пішов із дому місяць тому. Чоловік був душевно хворий. Наразі поліція з’ясовує всі деталі цього факту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію