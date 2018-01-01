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Курс валют у Луцьку на 27 вересня

Курс валют у Луцьку на 27 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.871, а продаж - 28.196.

Євро при купівлі становить - 32.645, при продажу - 33.283.

Курс російського рубля: купівля - 0.376, продаж - 0.435.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.140, продаж - 7.748.

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Теги: курс валют, Луцьк
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