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В Одесі жінка влаштувалася в банк і відразу обікрала його

В Одесі жінка влаштувалася в банк і відразу обікрала його
В Одесі затримано жінку-касира, яка викрала після стажування в банку 100 тис. грн.

Як повідомили Уніан в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, до банківської установи, розташованої в Малиновському районі міста, зловмисниця працевлаштувалася через оголошення про прийом на роботу.

Перед співбесідою з роботодавцем вона придбала новий номер мобільного, з якого зателефонувала за оголошенням.

«Після співбесіди, на якій дівчина назвалася чужим ім'ям, обидві сторони дійшли обопільної згоди, і вже наступного дня вона почала стажування. Чотири дні під наглядом основних працівників зловмисниця-стажист втиралася в довіру.

Однак в перший день самостійної роботи вона привласнила 100 тис. грн і з місця роботи зникла», - розповіли в главку. Пропустить через 12 Правоохоронці встановили особу зловмисниці - нею виявилася 24-річна одеситка, яка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Переважно для реалізації своїх злочинних намірів вона обирала фінансові установи.

Зловмисниця зізналася, що викрадені гроші витратила на придбання дорогих гаджетів і повернення боргів. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Напередодні підозрювану було затримано. Розслідування триває.

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Теги: крадіжка, банк
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