Мріє бути ведучою: волонтери закликають привітати доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаромсвяткуватиме свій 12-й День народження. Дівчинка є донькою солдата ЗСУ, у котрого 22 квітня 2015 року перестало битись серце під час військових навчань на рівненському полігоні.Наша іменинниця у 7 класі, де є старостою. В школі навчається відмінно. З предметів найбільше подобається біологія, англійська та українська мови. Не дуже любить природознавство, історію та основи здоров’я.Надійці подобається малювати та робити манікюр. Вона часто переглядає про це ролики в інтернеті. Відвідувала шість років народні танці, але перестала займатись так як не співпадав розклад занять з шкільним розкладом. Має бажання відновити заняття, оскільки їй їх дуже не вистачає. Дівчині подобається бавитись з малесенькими дітьми. Їхні знайомі часто довіряють глядіти малесенького хлопчика. Мама каже, що вона могла б з цим пов’язати в майбутньому своє життя і стати вчителем чи вихователем. Хоча вона поки що себе не бачить в цій ролі тому, що це занадто велика відповідальність. На даний момент своє майбутнє хотіла б пов’язати з журналістикою або стати ведучою на телебаченні. Хоча не полишає бажання професійно навчитись манікюру.У цьому році, завдяки волонтерам вона мала можливість побувати в Данії. Та радо ділиться враженнями від поїздки: «Хоча літо там не дуже тепле та поїздка лишила безліч позитивних вражень. Ми мали змогу відвідати Леголенд, аквапарк, розважальний центр «Бабунсіті». Ми проходили різні квести де шукали скарби. Відвідали цікавий природничий музей, там навіть куштували смажених хробаків. Цю поїздку я буду пам’ятати дуже довго, там я знайшла нових друзів. Також дуже повчальною була поїздка до Сполучених Штатів Америки. Там я побачила інший рівень життя людей. Мене вразила американська школа, тому що діти мають можливість обирати предмети, які вони хочуть вивчати.Я б хотіла побувати ще у Франції в місті Париж і побачити Ейфелеву вежу, а також, мрію про відпочинок з сім’єю у Туреччині.Із вітчизняних селебрітіс дівчинка хотіла б побачити Настю Каменських, Олексія Потапенка, Надю Дорофеєву, Володимира Зеленського, Ектора Хіменеса Браво.Одну з мрій дівчинки здійснила мама і вона побувала на зустрічі з Дмитром Комаровим, вони навіть разом сфотографувались і він дав їй автограф. Адже, вона так любить його передачі «Світ навиворіт», всі випуски передивляється по декілька разів.Нещодавно, дівчинка подивилась фільм «Хатіко-самий вірний друг». Дуже сподобалась стрічка. Вразило наскільки тварина може бути вірним другом людини. Дуже шкода було головного героя фільму.Авторитетом для Наді є старший брат, саме з нього вона бере приклад. «Моєму братові Тарасу 20 років. Він навчається у Київському Політехнічному Інституті. Я дуже ним пишаюся, адже він закінчив школу з відзнакою. Він товариський та позитивний, у нього багато друзів. Я його обожнюю і дуже за ним сумую тому, що він рідко приїжджає додому». Родині Ілюшик допомагають рідні та близькі. Надійка говорить: «У нашій сім’ї ми дбаємо та підтримуємо один одного». Із мамою, Оленою, у неї хороші стосунки і вони – друзі. Дівчинка говорить: «Мама смішна та весела. Вона дуже смачно готує, а я їй у цьому допомагаю і набираюсь досвіду. Також я доглядаю за рибкою Фредді, прибираю та викидаю сміття».Надія каже: «Я думаю, що політики це люди, які дають пусті обіцянки». Тому не бачить потреби бути політиком чи посадовцем, щоб робити добрі справи.Для неї Україна – це її рідній дім, де завжди затишно і привітно, а також це рідні і близькі люди, котрі оточують їхню сім’ю і не дають сумувати.Ми усі разом можемо привітати дівчинку із днем народження та зробити їй приємний подарунок. Надія завжди відкрита для спілкування, тому лишила нам свою адресу для привітань та побажань. Тож давайте разом створимо чарівну атмосферу свята для нашої іменинниці та у такий спосіб хоч трохи загладимо її біль.Ілюшик Надія. Невдовзі 12 років (30.09.2006). м. Ковель. Ріст: 152 см; Розмір взуття: 36.