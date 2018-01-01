«Волинь» поступилася дніпрянам на Кубку України. ВІДЕО





Практично весь матч пройшов під територіальною перевагою СК. Гол був якщо не справою часу, то господарі явно створили в атаці більше, ніж гості, - пише



Відкрити рахунок вдалося Кравченку, який класним ударом зі штрафного послав м'яч у ліву "шістку". Дніпряни продовжили нарощувати відсоток володіння м'ячем, рідко дозволяючи "хрестоносцям" доходити до своїх воріт. Але з реалізацією моментів у команди Михайленка було не все в порядку.



Зміцнив перевагу Чичиков, замкнувши простріл Польового. Тут же за другу жовту видалили Герасим'юка і стало ясно, що всі питання в матчі вже практично зняті.



Наприкінці Зінкевич в сольному проході один гол відіграв, але більше "Волині" не вистачило ні свіжості, ні часу, ні ідей врятувати матч. Результат - 2:1 на користь дніпрян.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Волинь" поступилася команді "Дніпро-1" на виїзді.Практично весь матч пройшов під територіальною перевагою СК. Гол був якщо не справою часу, то господарі явно створили в атаці більше, ніж гості, - пише ua футбол Відкрити рахунок вдалося Кравченку, який класним ударом зі штрафного послав м'яч у ліву "шістку". Дніпряни продовжили нарощувати відсоток володіння м'ячем, рідко дозволяючи "хрестоносцям" доходити до своїх воріт. Але з реалізацією моментів у команди Михайленка було не все в порядку.Зміцнив перевагу Чичиков, замкнувши простріл Польового. Тут же за другу жовту видалили Герасим'юка і стало ясно, що всі питання в матчі вже практично зняті.Наприкінці Зінкевич в сольному проході один гол відіграв, але більше "Волині" не вистачило ні свіжості, ні часу, ні ідей врятувати матч. Результат - 2:1 на користь дніпрян.

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