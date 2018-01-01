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«Волинь» поступилася дніпрянам на Кубку України. ВІДЕО

«Волинь» поступилася дніпрянам на Кубку України. ВІДЕО
"Волинь" поступилася команді "Дніпро-1" на виїзді.

Практично весь матч пройшов під територіальною перевагою СК. Гол був якщо не справою часу, то господарі явно створили в атаці більше, ніж гості, - пише ua футбол.

Відкрити рахунок вдалося Кравченку, який класним ударом зі штрафного послав м'яч у ліву "шістку". Дніпряни продовжили нарощувати відсоток володіння м'ячем, рідко дозволяючи "хрестоносцям" доходити до своїх воріт. Але з реалізацією моментів у команди Михайленка було не все в порядку.

Зміцнив перевагу Чичиков, замкнувши простріл Польового. Тут же за другу жовту видалили Герасим'юка і стало ясно, що всі питання в матчі вже практично зняті.

Наприкінці Зінкевич в сольному проході один гол відіграв, але більше "Волині" не вистачило ні свіжості, ні часу, ні ідей врятувати матч. Результат - 2:1 на користь дніпрян.


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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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