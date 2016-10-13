вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Цьогоріч на Волині зафіксували 17 випадків сказу у тварин

Цьогоріч на Волині зафіксували 17 випадків сказу у тварин
На Волині впродовж цього року зафіксували сказ у 17 тварин.

За інформацією Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, протягом останніх років у Волинській області щорічно виявляється до півсотні випадків сказу тварин (у 2017р.- 51 випадок).

На сьогодні в області виявили 17 випадків сказу серед тварин, понад 65% становлять свійські тварини (коти та собаки).

У такій ситуації, епідеміологи лабораторного центру радять при укусах, подряпинах (чи ослюненні шкіри) будь-якими тваринами, а також при ушкодженні шкірних покривів і потраплянні інфікованого матеріалу на слизові оболонки (при розтині туш тварин, які загинули від сказу) — терміново звернутись до лікувальної установи для надання першої медичної допомоги.

А у разі потреби, призначається курс лікувально-профілактичної імунізації проти сказу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сказ, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Волиньгазі» розповіли, скільки лічильників встановили
Сьогодні, 11:18
У Києво-Печерській лаврі вкрали старовинну ікону
Сьогодні, 11:13
Цьогоріч на Волині зафіксували 17 випадків сказу у тварин
Сьогодні, 11:07
Волинські газовики розповіли про мільйонні збитки
Сьогодні, 10:51
Monatik розповів про свою таємну пристрасть
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Упродовж осені на Волині зафіксували 7 випадків сказу у тварин Упродовж осені на Волині зафіксували 7 випадків сказу у тварин
13 жовтень, 2016, 13:04
На Волині жінку покусала скажена куниця На Волині жінку покусала скажена куниця
09 грудень, 2015, 11:34
Лучан закликають вакцинувати домашніх тварин від сказу Лучан закликають вакцинувати домашніх тварин від сказу
07 грудень, 2015, 17:18
Рогатий злочин: на Волині з пасовищ чоловік викрадав корів Рогатий злочин: на Волині з пасовищ чоловік викрадав корів
21 вересень, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні рекордно подорожчала цибуля
Сьогодні, 12:39
 0
11 луцьких освітян отримають іменні премії. СПИСОК
Сьогодні, 12:32
 0
Скандал на Волині: дитмайданчик хочуть збудувати на місці старого кладовища
Сьогодні, 12:19
 0
Смертельна аварія у Луцьку: водія «блях» судитимуть
Сьогодні, 12:13
 0
На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8