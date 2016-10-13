Цьогоріч на Волині зафіксували 17 випадків сказу у тварин

На Волині впродовж цього року зафіксували сказ у 17 тварин.За інформацією Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, протягом останніх років у Волинській області щорічно виявляється до півсотні випадків сказу тварин (у 2017р.- 51 випадок).На сьогодні в області виявили 17 випадків сказу серед тварин, понад 65% становлять свійські тварини (коти та собаки).У такій ситуації, епідеміологи лабораторного центру радять при укусах, подряпинах (чи ослюненні шкіри) будь-якими тваринами, а також при ушкодженні шкірних покривів і потраплянні інфікованого матеріалу на слизові оболонки (при розтині туш тварин, які загинули від сказу) — терміново звернутись до лікувальної установи для надання першої медичної допомоги.А у разі потреби, призначається курс лікувально-профілактичної імунізації проти сказу.