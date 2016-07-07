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У Києво-Печерській лаврі вкрали старовинну ікону

У Києво-Печерській лаврі вкрали старовинну ікону
З храму, розташованого на території Києво-Печерської лаври, 26 вересня вкрали старовинну ікону Георгія Побідоносця.

Підозрюваний "попався" на камери відеоспостереження, однак інформації про його затримання правоохоронцями немає, - пише Обозреватель.

Як пише "Страна" з посиланням на власні джерела в поліції, злочин стався в другій половині дня. Крадій дочекався моменту, поки поруч з іконою не буде служителів храму і прихожан, зняв її зі стіни і сховав у пакет.

"Не дивлячись на те, що в храмовому комплексі було багато служителів і прихожан, він зміг непомітно винести вкрадене з території лаври. Священики викликали поліцію, слідчі завели справу. У поліції є фото церковного злодія, але він поки не затриманий. За словами церковників, викрали ікону "Святого Великомученика Георгія Побідоносця" розміром 45х37 см", - пояснило джерело.

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Теги: Києво-Печерська лавра
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