У «Волиньгазі» розповіли, скільки лічильників встановили
Сьогодні, 11:18
У Волинській області ПАТ «Волиньгаз» встановив 446 загальнобудинкових лічильників та 190 тисяч індивідуальних приладів обліку газу.
Про це під час прес-конференції 27 вересня повідомив голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.
Посадовець розповів, що згідно із затвердженою державним регулятором НКРЕКП програмою, в області вже встановили 446 загальнобудинкових лічильників. Їх поставили у багатоповерхівках Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського. Тож наразі газовикам залишилося встановити ще 22 лічильники, передбачених програмою – їх встановлення призупинилося через внесення змін до законодавства.
«Зараз ми працюємо над тим, щоби їх доставити», - повідомив Коротя. Щодо індивідуальних лічильників, то їх «доставити» лишилося 11 тисяч, а вже встановлено 190 тисяч.
«Поставити лічильники вигідно і нам і споживачу», - наголосив голова правління ПА «Волиньгаз», оскільки норми споживання газу занижені.
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Про це під час прес-конференції 27 вересня повідомив голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя.
Посадовець розповів, що згідно із затвердженою державним регулятором НКРЕКП програмою, в області вже встановили 446 загальнобудинкових лічильників. Їх поставили у багатоповерхівках Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського. Тож наразі газовикам залишилося встановити ще 22 лічильники, передбачених програмою – їх встановлення призупинилося через внесення змін до законодавства.
«Зараз ми працюємо над тим, щоби їх доставити», - повідомив Коротя. Щодо індивідуальних лічильників, то їх «доставити» лишилося 11 тисяч, а вже встановлено 190 тисяч.
«Поставити лічильники вигідно і нам і споживачу», - наголосив голова правління ПА «Волиньгаз», оскільки норми споживання газу занижені.
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Коментарі 1
Добре, що ставлять безкоштовно.
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