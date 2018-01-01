У «Волиньгазі» розповіли, скільки лічильників встановили

У Волинській області ПАТ «Волиньгаз» встановив 446 загальнобудинкових лічильників та 190 тисяч індивідуальних приладів обліку газу.Про це під час прес-конференції 27 вересня повідомив голова правління ПАТ «Волиньгаз»Посадовець розповів, що згідно із затвердженою державним регулятором НКРЕКП програмою, в області вже встановили 446 загальнобудинкових лічильників. Їх поставили у багатоповерхівках Луцька, Ковеля, Нововолинська та Володимира-Волинського. Тож наразі газовикам залишилося встановити ще 22 лічильники, передбачених програмою – їх встановлення призупинилося через внесення змін до законодавства.«Зараз ми працюємо над тим, щоби їх доставити», - повідомив Коротя. Щодо індивідуальних лічильників, то їх «доставити» лишилося 11 тисяч, а вже встановлено 190 тисяч.«Поставити лічильники вигідно і нам і споживачу», - наголосив голова правління ПА «Волиньгаз», оскільки норми споживання газу занижені.