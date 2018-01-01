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«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*

«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
У Ковелі неподалік центру міста в житловому комплексі «Парковий квартал», що на вулиці Глібова, 8б, продають акційну однокімнатну квартиру.

Житло має площу 40,2 квадратних метра та коштує 15 000$.

У цю вартість входить тепла підлога у кухні та санвузли, вхідні металеві двері та металопластикові вікна.

Особливість квартири полягає у її комфортабельності та просторості, у ній є величезна спальна кімната, коридор, туалет з ванною та кухня з виходом на балкон.

Планування квартири
Планування квартири


На території житлового комплексу облаштовані паркомісця, де власники квартир та їх гості можуть залишити свої машини.

Частина паркомісць
Частина паркомісць


Також у «Парковому кварталі» є оригінальний дитячий майданчик, а вся прибудинкова територія ЖК – освітлена та загороджена парканом.

«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
Дитячий майданчик у ЖК «Парковий квартал»
Дитячий майданчик у ЖК «Парковий квартал»


Варто зауважити, що квартири у «Парковому кварталі» оснащені двоконтурними газовими котлами марки Bosch і радіаторами опалення. У помешканні також передбачили прокладення комунікаційних мереж: водопостачання, електрики, телебачення і навіть вивід для Інтернету та сигналізації.

«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*


Сам же п’ятиповерховий будинок – із червоної цегли й утеплений пінополістирольними плитами та мінеральною ватою товщиною 120 мм.

До слова, на вулиці Глібова за кілька років планують звести цілий мікрорайон, де будуть не лише дитячі та спортивні майданчики, а й комерційні заклади та громадські об’єкти.

«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
Будинки житлового комплексу
Будинки житлового комплексу


«Зараз ми будуємо другий будинок на 64 квартири. Вже маємо плани на третій, візуалізацію якого презентували зовсім нещодавно. Також є попередня домовленість з міською владою щодо облаштування дороги до житлового комплексу та покращення транспортного сполучення з цим мікрорайоном», – розповів директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

Візуалізація третього будинку
Візуалізація третього будинку
«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*


Нагадаємо, у Ковелі презентували ЖК «Парковий квартал».


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Теги: Інвестор, квартира, Ковель, Парковий квартал, Андрій Разумовський
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