Прем’єрний день у кінотеатрі Premier City*

У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity», сьогодні прем’єрний день.Обирайте найцікавіший фільм та приходь у найкращий кінотеатр Луцька – «Premier City». Також із собою прихопіть картку «Клубу знавців кіно» та заощаджуйте до 20%. Не маєте картки? Купуйте на касі кінотеатру «Premier City» квитки на прем’єрні фільми та отримуйте картку.Ось перелік прем’єрних фільмів від кінотеатру «Premier City»:Високо у горах, серед білосніжних снігів та вічної криги живе поселення єті. З роду в рід передається тут легенда, що десь внизу, на схилах рідних гір, можна зустріти смолфутів. Дивовижні істоти огидні на вигляд – їхнє тіло не вкриває пухнаста шерсть, зуби неприродньо білі, а очі чудернацькі. Та найдивніше у них – це їхні непропорційно маленькі ніжки. Іноді ще цих істот називають людьми. Звісно, ніхто з дорослих єті у ці байки не вірить. Такі історії годяться хіба що малечу нажахати, аби слухняніша була. Але хлопець на ім’я Міго звик довіряти лише своїй інтуїції та вірити у те, що бачив на власні очі. І як би дивно це не звучало, він вірить що люди дійсно існують.10-річний хлопчик Льюїс – сирота. Він приїздить до свого дядька Джонатана, який мешкає у дивному старовинному маєтку. Тут весь час чутно звук годинника, який захований у стінах будинку. Дядько Джонатан хоче знайти годинник і допомагає йому у цьому місіс Цимерман, сусідка та найкраща подруга. Та усі зусилля лишаються марними, поки у будинку не оселяється Льюїс.Уявіть собі світ, де пліч-о-пліч живуть дуже різні особи. Половина з них – люди, а половина – ляльки. Такі, яких можна було бачити у популярних шоу на телебаченні у 80-х роках. Вони живуть повноцінним життям, обіймають високі посади, та все одно сприймаються багатьма людьми як громадяни другого сорту. Місто завмирає від жаху, коли починається хвиля жорстоких вбивств ляльок. Іноді усе замасковано під невдале пограбування, та здебільшого місця злочинів виглядають так, ніби над тілами попрацював м’ясник… чи краще сказати випотрошувач ляльок.Події розгортаються у Львові у 1939 році. Бодя і Мірек керуються у житті гаслом «любити Львів, жінок і жарти». Та не усі їхні жарти вдалі. Одна з витівок призводить до того, що вони починають опікуватись милою дівчиною Христею.Ми чекаємо на тебе у кінотеатрі Premier City!