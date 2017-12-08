«Тут найкращі реабілітологи»: як на Волині допомагають діткам з вадами слуху. ВІДЕО





Їм допомагають оговтатися від операції зі встановлення кохлеарного імплантанта – медичного прибору, який допомагає знову чути, - йдеться в сюжеті



Такі операції проводять на базі Волинської обласної дитячої лікарні. Діти починають чути за місяць після першого оперативного втручання.



Медики вмикають мовний процесор під час занять сурдопедагогів з маленькими пацієнтами.



"Спочатку налаштовується мовний процесор на дуже тихі звуки, щоб дитина звикла до них. І це по суті починається розвиток дитини від народження. А проходить певний час, коли дитина співставляє ці звуки, починає їх вирізняти, а вже після того збагачує свій пасивний словник. А після того починає якісь там пеші вигуки звуки і склади", - розповідає завідувачка педагогічною частиною санаторію Людмила Качмар.



Засновниця батьківського обєднанання "Кі-спілка" Ірина Лисенко розповіла: "Тут найкращі реабілітологи, які дуже добре допомагають діткам відновлюватись після операції".



Деталі – у сюжеті.







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